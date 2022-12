Le top 10 des choses à surveiller de Jim Cramer vendredi: emplois, puces, FedEx

Mes 10 principales choses à surveiller vendredi 2 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions américaines indiquent une ouverture plus faible alors que le rendement des obligations augmente sur une croissance de l’emploi et une inflation des salaires plus fortes que prévu en novembre. La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000. Le taux de chômage du pays se maintient, comme prévu, à 3,7 %. Rémunération horaire moyenne en hausse de 0,6 % d’un mois à l’autre et de 5,1 % d’une année à l’autre, deux chiffres plus élevés que prévu. Des augmentations de salaire persistantes interviennent deux jours après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que de plus petites hausses de taux d’intérêt pourraient être à venir. Bien qu’il ait dit qu’il fallait faire plus pour juguler l’inflation. 2. Marvell Technology (MRVL) obtient plusieurs réductions d’objectifs de prix. Déficit à venir. Orientation en baisse sur toutes les gammes mais moins consommateur. Manque trimestriel sur les revenus et les bénéfices. De vrais problèmes. Centres de données mauvais. réseautage d’entreprise (Chine, pas gouvernement) mauvais. Stockage mauvais. Nous avons quitté Marvell il y a environ un mois, vendant le reste de notre position alors petite. Cela a été une année difficile pour les actions de puces. Nous avons récemment réduit l’exposition au reste de nos demi-finales : Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) et Qualcomm (QCOM). 3. Voici un changement : Citi relève son objectif de prix sur FedEx (FDX) à 190 $ par action au lieu de 165 $. “Les bénéfices sont probablement bons”, disent les analystes. Grand changement par rapport aux avertissements du 15 septembre lorsque le PDG Raj Subramaniam m’a dit sur “Mad Money” qu’il était préoccupé par une récession mondiale. L’action le lendemain a chuté de 21 % à 161 $. Les actions ont clôturé jeudi à 180 $. 4. Comme prévu, plusieurs augmentations d’objectifs de prix pour Ulta Beauty (ULTA) suite aux conseils de l’entreprise. Ulta a battu ses revenus et ses bénéfices trimestriels. Estimations écrasées avec une croissance des ventes des magasins comparables d’une année sur l’autre de 14,6 %. 5. Cybersecurity Zscaler (ZS) rapporte des chiffres meilleurs que prévu, mais les conseils ne sont pas ce que les gens veulent. Ainsi, les objectifs de prix sont réduits à Wall Street et le titre a chuté de plus de 11 % en pré-commercialisation. Bien que les actions aient bondi de 8% lors de la session précédente. 6. Asana (ASAN) perd 14 % en précommercialisation. La plate-forme de gestion du travail émet des résultats d’exploitation décevants et de nombreuses baisses d’objectifs de prix pour les analystes. 7. Barclays rétrograde Blackstone (BX) à un poids égal à cause du surpoids (retenir de l’achat). BREIT (Blackstone Real Estate Income Trust) est attrayant, mais les analystes citent des pressions à court terme. Les plafonds de rachat pour les actionnaires sont entrés en vigueur. 8. Grève ferroviaire évitée. Le Sénat envoie un accord de travail au président Joe Biden pour sa signature. Peut-être vendre les nouvelles sur CSX (CSX) et Norfolk Southern (NSC). Les deux ont vu leur force plus tôt cette semaine, car il est devenu clair qu’il n’y aurait pas de débrayage. 9. RBC Capital affirme que le risque/récompense DoorDash (DASH) est moins confortablement équilibré ; les rétrogradations au secteur performent à partir de la surperformance (maintenir à partir de l’achat). Les analystes s’inquiètent de “l’hypersensibilité probable à la décélération des commandes” dans l’économie l’année prochaine. 10. Tesla (TSLA) annonce la première livraison de son semi-remorque long-courrier. Le fabricant de véhicules électriques affirme qu’un Semi entièrement chargé peut parcourir 500 miles avec une seule charge. PepsiCo (PEP) achète le premier. Baird Equity Research affirme que la demande est forte; voit de grosses ventes unitaires en Chine. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, NVDA et QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

