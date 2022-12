Le top 10 des choses à surveiller de Jim Cramer mardi : JPMorgan, pétrole, commerce de détail

Mon top 10 des choses à surveiller mardi 6 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions américaines indiquent une ouverture mitigée après la forte vente de lundi. Décembre a tendance à être saisonnier, en particulier à la fin du mois, lorsque Wall Street recherche historiquement le rassemblement du Père Noël. Dans un commentaire, nous avons examiné quelles actions du Club ont été les plus performantes et les moins performantes au cours des douze derniers mois de décembre. 2. Morgan Stanley fait passer JPMorgan (JPM) de surpondéré à sous-pondéré (achat à la vente). Gros appel. Le levier d’exploitation de la banque s’infléchit. Dans une interview accordée à CNBC mardi, le patron de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que l’inflation érodait la richesse des consommateurs et pourrait provoquer une récession l’année prochaine. 3. Le pétrole a encore atteint 75 $. Fond? Les commerçants blâment le dollar américain plus fort et l’incertitude économique. Lundi, nous avons réduit Halliburton (HAL), l’un de nos avoirs pétroliers, à la hausse des prix du brut. Plus tard dans la session, les prix ont baissé et les prix du pétrole américain ont encore chuté de 1 % mardi. 4. Deutsche Bank met à jour le nom du club Estee Lauder (EL) pour acheter en attente ; augmente l’objectif de cours à 266 $ par action contre 209 $. Les analystes y voient des difficultés derrière l’entreprise. La Chine en avant. 5. Burlington Stores (BURL) mis sur la liste US 1 à Bank of America. Dans l’objectif hors prix, le Club aime et possède TJX Companies (TJX), avec les marques TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods. Cowen et Barid relèvent leurs objectifs de prix. Cowen voit un moyen pour TJX d’avoir une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Les tendances de l’automatisation des entrepôts devraient pouvoir faire baisser les salaires. 6. Bernstein commence la couverture du détaillant préféré du Club Costco (COST) avec une cote de surperformance (achat). Costco publie ses résultats trimestriels après la cloche de clôture jeudi. Bernstein démarre Walmart (WMT) avec une performance de marché (hold) et Target (TGT) avec une surperformance (buy). 7. La Deutsche Bank rétrograde Molson Coors (TAP) pour vendre en attente. Configuration difficile. Concurrence accrue. Les analystes prennent Boston Beer (SAM) pour une vente en attente. Cependant, Deutsche Bank relève l’objectif de prix sur Club holding et le fabricant de bière Corona Constellation Brands (STZ) à 249 $ par action contre 244 $; maintient la cote. 8. Des centaines de suppressions d’emplois sont à venir chez PepsiCo (PEP), selon le Wall Street Journal. PepisCo est sur la liste de surveillance du Bullpen du Club. Le mois dernier, Coca-Cola (KO) a annoncé qu’il restructurerait ses activités nord-américaines grâce à un programme de séparation volontaire qui comprend des rachats. 9. Gitlab (GTLB), grand gagnant, en hausse d’environ 17% en précommercialisation. L’entreprise aide à développer et à numériser des équipes ensemble sur le cloud pour moins d’argent. Cela ressemble à tout le monde, mais le fait plus rapidement et moins cher et vous pouvez économiser de l’argent en un an. Nouvelle métrique. Perte inférieure aux attentes et revenus supérieurs aux attentes pour le trimestre. Perspectives boostées. 10. Le président Joe Biden doit rejoindre mardi le fondateur de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) pour annoncer l’ouverture d’une deuxième usine de puces en Arizona. TSMC augmente les investissements dans l’État de 12 milliards de dollars à 40 milliards de dollars. Les PDG des holdings du Club Apple (AAPL) et Nvidia (NVDA) sont également attendus. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long HAL, EL, TJX, COST et STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

