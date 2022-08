Le top 10 des choses à faire lors de votre visite à Kelowna cet été

Des scènes à couper le souffle, un vin incroyable, des plages colorées et les grands espaces sont quelques-unes des choses qui font de Kelowna un endroit attrayant pour tous les touristes et visiteurs.

Que vous envisagiez de visiter ou de vous demander si cela en vaut la peine ou non, n’ayez crainte, car voici les 10 meilleures choses à faire à Kelowna en Colombie-Britannique :

1. Visitez Myra Canyon

Peu importe si vous voulez faire du vélo sur le sentier Kettle Valley autour des canyons ou simplement marcher et profiter du paysage, les canyons de Myra permettent les deux. À 40 minutes en voiture du centre-ville de Kelowna, les canyons sont remplis de ponts en bois, de vieux tunnels et d’une vue qui est à elle seule un argument de vente. Les canyons sont gratuits pour la marche et le vélo mais il y a des locations de vélos à l’entrée du sentier pour 39 $ la demi-journée.

2. Offrez-vous une visite œnologique

Partout au Canada, Kelowna abrite et est réputée pour certains des vins les plus frais et les plus savoureux que l’on puisse acheter. Malheureusement, il y a trop de vignobles pour une seule visite, mais tous offrent une expérience amusante et unique. Les prix des visites varient mais commencent généralement autour de 120 $.

3. Ferme de Kangaroo Creek

Il y a très peu d’occasions de voir un kangourou vivant en dehors de l’Australie. Heureusement pour ceux qui visitent Kelowna, vous pouvez absolument le faire pour pas cher. À seulement 20 minutes en voiture du centre-ville de Kelowna, la ferme abrite également d’autres animaux tels que des paons, des wallaby, des perroquets et des chèvres. L’entrée à la ferme coûte 16 $ pour les adultes, huit dollars pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées, et des entrées gratuites pour les enfants de moins de quatre ans.

4. Prendre un bain de soleil à la plage

Kelowna abrite de nombreuses plages avec de nombreuses activités différentes à choisir. La plage de sable chaud a des terrains de beach-volley, de basket-ball et de tennis, et même un petit parc aquatique pour les plus jeunes. Si vous décidez d’amener votre ami pelucheux, Ceder Creek Park a une plage pour chiens. La meilleure partie est que les plages sont toutes gratuites, assurez-vous simplement d’apporter des collations et des boissons glacées.

5. Parc régional de Mission Creek

Avec 232 acres de parc, le parc régional de Mission Creek possède de longs et faciles sentiers sinueux, des aires de pique-nique, un étang de pêche pour enfants, de nombreux espaces verts pour prendre des photos. Il n’y a pas de frais d’entrée pour profiter du parc.

6. Jardins de Kasugai

Nommé d’après sa ville sœur au Japon, les jardins de Kasugai sont petits et suffisamment calmes pour s’éloigner de l’agitation de la vie quotidienne. Ouverts en 1987, les jardins présentent des éléments traditionnels trouvés dans les jardins japonais tels que des lanternes en pierre, des pins, des cascades et un étang peuplé de poissons Koi.

7. Marché fermier et artisanal de Kelowna

Avec divers vendeurs proposant de la nourriture, des boissons et différentes épiceries, le marché des agriculteurs et des artisans est l’endroit où il faut être en été. Tourtes à la viande australiennes, délices ukrainiens, produits de soin de la peau ou même œuvres d’art, tout et n’importe quoi se vend sur le marché. Des événements se produisent également comme un marché sur le thème de la fête des mères ou tout ce qui a trait à l’ail.

8. Bateau-taxi et croisières à Kelowna

Si vous aimez être sur l’eau, vous devez absolument essayer l’un des nombreux services de croisière et de bateaux-taxis pour explorer le lac Okanagan. Les services fonctionnent pendant une heure avec possibilité d’aller plus avec un supplément.

9. Les bateaux barbecue de Maeg

Quelqu’un à Kelowna a eu l’idée ingénieuse de combiner une excursion en bateau et un barbecue en un combo incroyable dont vous n’aviez jamais entendu parler. Avec des tarifs à partir de 25 $ par personne pour 45 minutes, vous et jusqu’à neuf de vos amis pouvez profiter d’une boîte de barbecue classique ou de luxe sur l’eau.

10. Scandia Golf & Jeux

Enfin, une activité classique de mini-golf et une arcade pour tous les amateurs de sensations fortes de tous âges. Le centre propose des karts à pédales, des cages de frappeurs, un stand de tir et plus de 140 jeux d’arcade parmi lesquels choisir. Peu importe que vous cherchiez à profiter d’une arcade en tant qu’enfant ou à revenir en arrière pour profiter de la nostalgie en tant qu’adulte, tout est le bienvenu ici !

