Le tonnerre fort, la foudre font que Mumbaikars se demande “Est-ce que Thor?”

De fortes pluies ont frappé la ville de Mumbai et Thane mercredi soir, accompagnées d’éclairs et d’orages. En faisant l’expérience de conditions météorologiques aussi extrêmes, les internautes se sont tournés vers leurs comptes Twitter et ont partagé des images et des vidéos de ceux-ci. Non seulement cela, mais à la suite de conditions météorologiques extrêmes, une panne de courant sur le marché de Thane a été constatée. L’IMD a émis une alerte jaune pour Mumbai, Thane et Palghar du 9 au 11 septembre, faisant allusion à de fortes pluies dans des endroits isolés.

« Agréable, lumineux et ensoleillé quand je suis allé me ​​faire couper les cheveux. Au moment où je suis sorti, il faisait sombre, orageux et sur le point de se déverser. Que s’est-il passé là-bas ? » a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « La météo à Mumbai peut changer d’un centime à l’autre. Ambiance parfaite pour Aram Vada Pav au Capital. Voici quelques tweets :

#MumbaiRains #Bombay

Jamais prévu cela ne voit rien devant en maintenant une vitesse de 30km ! pic.twitter.com/4GLleQO2wA – Chetan Jiandani (@Chetan Jiandani) 7 septembre 2022

Nuages ​​d’orages descendant bas. Mumbai et ses environs devraient recevoir plus d’orages cette semaine, puis des pluies plus fortes le week-end. #MumbaiRains pic.twitter.com/jtVbpPmNwJ – Météo de Mumbai (@IndiaWeatherMan) 7 septembre 2022

Alors Thor ⚡🔨 a atterri à Mumbai#MumbaiRains – TheLostSoul (inactif ??) (@dustybunn21) 7 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, dans le Maharashtra, Mumbai et Thane, une alerte orange a été émise. Palghar, Raigad, Nashik et Pune étaient en alerte rouge en raison de la possibilité de fortes et extrêmement fortes pluies. Un avertissement a également été lancé aux pêcheurs par l’IMD. La pluie de Mumbai a fait ressentir aux gens toutes sortes de sentiments sur Twitter. Alors que certaines personnes ont publié des articles sur les difficultés rencontrées pour atteindre leurs fonctions au milieu des pluies torrentielles, d’autres ont partagé des photos et des vidéos de routes détrempées. D’autres ont également posté des photos d’eux-mêmes en train de manger du chai et du samosa. La dualité des pluies de Mumbai en dit certainement long sur la société en général.

