Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Khloe kardashian a partagé l’un de ses produits de soin de la peau préférés et c’est seulement 12 $ ! La première étape de sa routine de soins de la peau consiste à utiliser Tonique à l’hamamélis sans alcool Quinn’s avec aloès avec un coton sur tout le visage. C’est la meilleure façon de nettoyer votre peau sans la sentir sèche puisqu’elle est sans alcool, garantissant ainsi que votre peau ne soit pas privée de ses huiles naturelles. Alors maintenant, votre peau sera douce et hydratée après son utilisation et prête pour les prochaines étapes de votre routine de soins de la peau.

Achetez le Tonique à l’hamamélis sans alcool de Quinn avec aloès pour 12,56 $ sur Amazon !

Alors que Khloe l’appliquait sur un Vogue Tutoriel YouTube, elle a partagé : « Ceci est un tonique aux pétales de rose à l’hamamélis. Je pense vraiment que ce qui m’a vendu, c’est l’emballage, pour être honnête. C’est comme ça que j’ai commencé, mais j’aime son odeur et sa légèreté. Je tonifie surtout ma zone T parce que je suis tellement grasse. » D’un seul coup, vous vous sentirez instantanément rafraîchi. Il y a tellement de raisons de commencer à utiliser le tonique à l’hamamélis : si vous souffrez d’acné, il aide à réduire l’inflammation et à diminuer le sébum, et il peut aider à traiter le feu du rasoir ou les coups de soleil. En outre, il peut aider à réduire les yeux gonflés en l’appliquant sur vos yeux fermés ou à guérir les ecchymoses. Ainsi, si vous achetez ce toner, vous pouvez l’utiliser à de nombreuses fins différentes et cela peut vous être bénéfique de plusieurs manières différentes.

Khloe a utilisé le tonique parfumé à la rose, qui sent tout droit celui d’une roseraie. En l’appliquant, vous aurez l’impression d’être dans un spa. Le toner est également disponible dans d’autres saveurs – concombre et menthe, lavande, pamplemousse rose et zeste d’orange – et si vous n’aimez pas les produits parfumés, il existe également une option non parfumée.