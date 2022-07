Le “ Tongue Twister ” du chef du SP Azam Khan sur Lucknow Mall Row

Au milieu de la dispute sur le centre commercial LuLu de Lucknow, le chef du Parti Samajwadi (SP) Azam Khan a son mot à dire et c’est bien… une sorte de virelangue. Réagissant de manière hilarante, Khan a affirmé qu’il n’avait jamais visité de centre commercial de sa vie. Une vidéo qui fait maintenant le tour des réseaux sociaux montre Azam disant : « Je n’ai pas vu Lulu ou Lolu. Je ne suis allé dans aucun centre commercial. Qu’est-ce que c’est que Lulu, Lolo, Tulu, Tolo… ? »

La vidéo a attiré une tonne d’attention sur Twitter.

“SP Leader Azam Khan sur Lulu Mall”, a écrit le journaliste Piyush Rai dans la légende en partageant la vidéo. Le centre commercial Lulu, qui a été inauguré à Lucknow la semaine dernière le 10 juillet, est en proie à la controverse depuis son ouverture. Regarde:

Le chef du SP Azam Khan sur le centre commercial Lulu pic.twitter.com/FhtXAc5JQr — Piyush Rai (@Benarasiyaa) 21 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 8 000 vues. “Il devrait être jeté dans le biopic de Raj Kumar (Hindi films wala) en tant que Raj Kumar si quelqu’un envisage d’en faire un”, a écrit une personne en plaisantant. Une autre personne a écrit: “Vidéo du jour .. !! Lulu… Lolo… Tulu… Tolo.

La controverse a commencé après qu’une vidéo montrant des hommes inconnus offrant du namaz dans les locaux du centre commercial soit devenue virale, une tenue de droite alléguant une embauche préférentielle et un “djihad amoureux” mené par l’administration du centre commercial. Le centre commercial continue d’être plongé dans la controverse alors que le ministre en chef de l’UP, Yogi Adityanath, a soulevé lundi soir les administrations de police du district et de l’État, leur ordonnant d’empêcher les éléments antisociaux de perturber l’harmonie communautaire et l’anarchie.

Le centre commercial, situé à Amar Shaheed Path, Golf City, est le cinquième du groupe Lulu en Inde, après que le groupe a établi des centres commerciaux à Kochi, Thrissur, Bengaluru et Thiruvananthapuram. Lors de sa cérémonie d’inauguration des travaux organisée récemment à Lucknow, le groupe Lulu a présenté ses projets de centres commerciaux à venir, à Prayagraj et Varanasi, en présence du Premier ministre Narendra Modi, du ministre en chef Yogi Adityanath et du ministre de la Défense Rajnath Singh.

Le président de l’Assemblée législative de l’Uttar Pradesh, Satish Mahana, et l’ancien vice-ministre en chef Dinesh Sharma étaient également présents à la cérémonie inaugurale à Lucknow.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.