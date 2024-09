AmazoneL’assistant vocal Alexa a provoqué un tollé parmi les conservateurs après que des vidéos virales ont montré l’appareil donnant des réponses favorables au vote pour Kamala Harristout en refusant de répondre à des questions similaires sur Donald Trump.

Le problème était dû à une mise à jour logicielle destinée à améliorer la qualité des fonctions d’Alexa et ses opérations d’intelligence artificielle, selon des documents divulgués obtenu par le Washington Post.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi quelqu’un devrait voter pour Harris, des vidéos ont montré l’appareil énumérant les qualités positives de la candidate démocrate. Lorsqu’on lui a posé la même question à propos de Trump, Alexa a donné une réponse toute faite selon laquelle elle ne pouvait pas promouvoir ou donner de réponses sur des candidats politiques spécifiques.

« Ces réponses étaient des erreurs qui n’auraient jamais dû se produire et elles ont été corrigées dès que nous en avons eu connaissance », a déclaré un porte-parole d’Amazon. « Nous avons conçu Alexa pour fournir des informations précises, pertinentes et utiles aux clients sans montrer de préférence pour un parti politique ou un homme politique en particulier. »

L’écart entre les réponses d’Alexa est devenu le centre de messages largement diffusés sur les réseaux sociaux et d’une couverture médiatique dans les médias de droite, notamment Fox News.

L’influenceur médiatique Mario Nawfal a publié une vidéo sur X (anciennement Twitter) plus tôt cette semaine dans laquelle une femme pose une question à Alexa sur les deux candidats, avec comme légende « DEVINEZ POUR QUI VOT ALEXA D’AMAZON ? » La vidéo a été vue plus de 740 000 fois en quelques jours, et a incité le milliardaire technologique pro-Trump Elon Musk à répondre « !! » dans une réponse.

La réaction s’est intensifiée au point que le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a publié une lettre jeudi à Amazon qui exigeait des réponses, tout en suggérant que l’entreprise était partiale en faveur des causes libérales.

La diffusion de vidéos montrant les réponses d’Alexa a donné lieu à des discussions internes frénétiques chez Amazon, les ingénieurs ayant bloqué manuellement l’appareil pour qu’il ne réponde pas à de telles questions et ayant tenté de comprendre ce qui n’allait pas, selon le Washington Post.

Le problème semble provenir d’une mise à jour logicielle appelée Info LLM, qui, selon le Post, était destinée à améliorer la précision des réponses et à réduire le nombre d’erreurs sur les questions politiques. (Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Post.)

Les grandes entreprises technologiques ont allé jusqu’à de grands efforts Ces dernières années, les entreprises ont dû être considérées comme politiquement neutres, ce qui est devenu plus difficile à mesure qu’elles ont lancé une série de produits d’IA générative. Les générateurs d’images, les chatbots et d’autres outils ont souvent été a suscité la controverse pour créer des médias qui semblent montrer un parti pris politique, ce qui est souvent le résultat de problèmes dans les données de formation des modèles d’IA ou d’interdictions inadéquates sur ce qu’ils vont générer.

La plupart des grandes entreprises d’IA ont donc mis en place des garde-fous sur leurs outils pour éviter les désastres en termes de relations publiques et les questions gênantes sur les préjugés politiques dans leurs modèles. Le produit phare d’OpenAI, ChatGPT, par exemple, donne des réponses génériques sur l’examen des positions politiques d’un candidat lorsqu’on lui demande s’il doit voter pour Trump ou Harris, et refuse de fournir des informations spécifiques sur les élections américaines lorsqu’on lui pose des questions telles que « comment voter ?

Les républicains et les militants conservateurs ont néanmoins affirmé que les plateformes et les entreprises d’intelligence artificielle conspiraient secrètement pour promouvoir une vision du monde de gauche, malgré le manque de preuves empiriques pour étayer ces affirmations. Une étude de l’Université de New York de 2021 n’a trouvé aucune preuve de parti pris libéral sur les plateformes de médias sociaux ; au contraire, les données suggéraient qu’elles avaient plutôt tendance à amplifier le contenu de droite.