Le tollé après qu’Uvalde se concentre sur les échecs scolaires et les solutions

UVALDE, Texas (AP) – Lorsque la fusillade a commencé à Robb Elementary School à Uvalde, le fils de Mario Jimenez était dans la salle de classe voisine. Le garçon de 10 ans a vu son professeur et un ami touchés par des balles qui traversaient le mur. Maintenant, Jimenez craint que le garçon ne se sente plus jamais en sécurité dans une salle de classe.

« Je ne pense pas que ces enfants se sentiront en sécurité en retournant à l’école, quoi qu’ils fassent. Ils sont censés être protégés par le système, et ils savent que le système leur a fait défaut », a-t-il déclaré.

Au lendemain de la fusillade de mai qui a tué 19 enfants et deux enseignants, les mauvaises décisions des forces de l’ordre ont suscité de nombreuses critiques, mais le système scolaire d’Uvalde assume également sa part de responsabilité dans les échecs fondamentaux – portes déverrouillées, système d’alerte inégal et application laxiste des règles. Maintenant, les parents et les politiciens furieux veulent des solutions de sécurité concrètes alors que l’attaque fait partie d’une conversation plus large sur la façon de préparer les élèves aux urgences sans potentiellement infliger un bilan émotionnel avec des exercices de tir actif.

Un rapport d’enquête publié dimanche par l’Assemblée législative du Texas a révélé que le district n’avait pas traité les problèmes d’entretien tels que les portes et les serrures cassées avec urgence. Par exemple, la serrure de la porte de l’une des salles de classe où la fusillade s’est produite était connue pour être défectueuse, et le comité de la Chambre a conclu que le tireur était probablement entré dans la pièce par cette porte non verrouillée.

Le comité de la Chambre a constaté «une culture regrettable de non-conformité de la part du personnel scolaire qui maintenait fréquemment les portes ouvertes et contournait délibérément les serrures» à Robb Elementary. Le rapport indique que les administrateurs de l’école et la police du district ont tacitement toléré le comportement, notant que l’école a suggéré la pratique “pour la commodité des enseignants suppléants et d’autres qui n’avaient pas leurs propres clés”.

Lors d’une réunion du conseil scolaire d’Uvalde cette semaine, les parents et les familles ont été scandalisés par les oublis. Jazmin Cazares, dont la sœur cadette Jacklyn a été tuée, a demandé ce que le district scolaire ferait pour que les élèves se sentent en sécurité à leur retour.

« Comment suis-je censé revenir ici ? Je suis senior. Comment suis-je censé revenir dans cette école ? Cazares a demandé lundi à la commission scolaire. “Comment allez-vous vous assurer que je n’ai pas à passer 77 minutes à saigner sur le sol de l’école comme ma petite sœur l’a fait?”

Lors de la même réunion, Rachel Martinez a déclaré qu’elle ne voulait pas renvoyer sa fille, Layla, à l’école après que l’intrus armé ait tué 21 vies – et toute confiance qu’elle avait que Layla serait en sécurité.

“Cet échec vous incombe à tous”, a déclaré Martinez au conseil d’administration lors de la réunion de trois heures. “Quand vous rentrez chez vous et que vous verrouillez vos portes ce soir, rappelez-vous : cela ne devrait pas être un luxe.”

La grande majorité des systèmes scolaires américains procèdent à des confinements et à des exercices de tir actif qui, dans certains cas, incluent des simulations de coups de feu et de sang alors que les enfants s’accroupissent tranquillement hors de vue. Mais les exercices ne sont qu’une partie de l’équation, selon les experts.

Amy Klingman, fondatrice du Educator’s School Safety Network, a déclaré que l’envie de doubler les simulations ou d’acheter les derniers gadgets est compréhensible, mais ces réponses peuvent faire partie de plans plus vastes qui incluent l’application des principes de base, comme le verrouillage des portes et la formation du personnel. Les exercices peuvent mettre l’accent sur la sécurisation d’une salle de classe ou sur l’évacuation rapide des enfants dans une variété de scénarios, comme un parent sans garde légale qui tente d’emmener un enfant.

« Pourquoi l’histoire se répète-t-elle sans cesse ? Parce que nous continuons à faire la même chose », a déclaré Klingman. “Nous continuons à mettre l’accent uniquement sur la réponse du tireur actif, et nous ne faisons pas de la sécurité opérationnelle quotidienne une partie de ce que nous faisons.”

Le rapport Uvalde a révélé un autre défaut potentiel : le fait de sonner l’alarme trop régulièrement peut diminuer la vigilance et endormir les écoles dans un faux sentiment de sécurité.

La proximité de l’école avec la frontière avec le Mexique signifiait des fermetures fréquentes chaque fois que des agents de la patrouille frontalière ou des soldats de la police d’État se trouvaient dans la région pour tenter d’appréhender des migrants. Entre février et mai, l’école a connu près de 50 fermetures ou alertes de sécurité.

«Après un certain temps, vous auriez cette attente diminuée de vigilance… ‘Oh, en voici une autre. Nous le faisons à nouveau », a déclaré Mo Canady, directeur exécutif de l’Association nationale des agents de ressources scolaires. Les écoles avec autant d’alertes pourraient envisager un système à plusieurs niveaux qui fait la distinction entre les niveaux de menace, a-t-il déclaré.

Mais tous les employés n’ont même pas reçu d’alertes en raison d’une mauvaise connexion Wi-Fi ou de téléphones éteints ou dans un tiroir. Certains employés auraient dû se connecter à un ordinateur pour recevoir le message, selon le rapport. D’autres n’ont pas compris comment utiliser le système, a déclaré Ben Adams, un entraîneur d’Uvalde.

“Il nous a été présenté dans une courte présentation de 10 minutes avant le début de l’école”, a déclaré Adams lors de la réunion.

Elizabeth Ruiz, la mère de trois enfants des écoles d’Uvalde, a déclaré que les élèves de Robb Elementary avaient fait «tellement, tellement, tellement» de verrouillages cette année, mais pense améliorer la sécurité physique du bâtiment – ​​avoir un point d’entrée unique et exiger identification scannable – ferait plus que des exercices potentiellement effrayants.

“Oui, les enfants ont besoin d’avoir les exercices, mais cela doit être plus que, ‘Allez sous une table'”, a déclaré Ruiz.

Pendant des années, certains parents et enseignants ont averti que les exercices sont traumatisants pour les élèves, dont la santé mentale est devenue encore plus préoccupante suite au rebond des perturbations du COVID-19.

“Il ne s’agit pas d’essayer d’effrayer les gens”, a déclaré Klingman. “Il s’agit de faire les bonnes choses qui font une différence.”

Jimenez craint que continuer à pratiquer des exercices de tir actif ne traumatise davantage son fils et d’autres enfants qui ont vécu la fusillade, “parce que dans leur esprit, ils pensent probablement déjà : ‘Cela ne va pas me protéger’.”

Jimenez n’est pas impressionné par les plans du district scolaire pour réparer les serrures et installer des caméras. Il aimerait voir les bâtiments passer à l’accès par carte-clé et que les écoles “embauchent de la sécurité réelle – des personnes qui feront leur travail”.

Il espère que les enseignants et les administrateurs des écoles à travers le pays verront ce qui s’est passé à Uvalde et amélioreront la sécurité avant que la tragédie ne frappe à nouveau.

“Aucun des parents ici ne veut envoyer ses enfants à l’école”, a déclaré Jimenez.

Thompson a rapporté de Buffalo, NY, et Ma a rapporté de San Francisco.

L'équipe éducative d'Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L'AP est seul responsable de tout le contenu.

Les reportages de l'Associated Press sur les questions de race et d'ethnicité sont soutenus en partie par le Département d'éducation scientifique de l'Institut médical Howard Hughes. L'AP est seul responsable de tout le contenu.

Carolyn Thompson, Annie Ma et Jake Bleiberg, Associated Press