le toit s’étend vers le haut, invitant la lumière du soleil dans le stade du parc SKRA de Varsovie

Le stade SKRA Park se transforme en pôle urbain durable et polyvalent

Atelier ENTROPIC, studio4SPACE, et ARUP Polska présente un rapport complet refonte pour le stade SKRA Park de Varsovie, Polognemêlant technologies durables et approche multifonctionnelle des loisirs urbains. La proposition se concentre sur la transformation de l’athlétisme stade en un centre d’activités sportives, communautaires et culturelles toute l’année tout en préservant les liens naturels et urbains du site.

La conception du stade s’inspire de son parc, avec un toit structure soutenue par des colonnes disposées irrégulièrement qui imitent l’apparence des troncs d’arbres. Les deux rangées intérieures de colonnes soutiennent la structure principale en ferme, tandis que les colonnes les plus extérieures agissent comme des éléments de tension, assurant la stabilité du toit. Les colonnes du milieu sont conçues pour des fonctions techniques, telles que le logement du câblage des panneaux solaires du toit et la gestion de l’évacuation des eaux pluviales. L’eau de pluie captée par le toit est stockée dans des réservoirs souterrains et dirigée vers les jardins pluviaux pour gérer l’excès d’eau, contribuant ainsi à une conception durable. Les pompes à chaleur géothermiques et les trottoirs récupérant l’énergie cinétique réduisent encore davantage l’empreinte carbone du stade. Les matériaux utilisés dans la construction comprennent des éléments recyclés et du béton à faibles émissions, soutenant les objectifs environnementaux.



grandes images gracieuseté de Atelier ENTROPIQUE, studio4SPACEet ARUP Pologne

la structure construite du stade s’intègre à l’environnement naturel

L’équipe collaborative entre Atelier ENTROPIC, studio4SPACE’s créateurset ARUP Polska associés conçoit un concept qui met l’accent sur l’intégration de l’environnement bâti avec son environnement, notamment à travers des passerelles surélevées qui relient le stade au parc Zieleniec Wielkopolski adjacent. Ces parcours permettent aux visiteurs de découvrir les espaces verts du quartier tout en s’intégrant à l’environnement urbain du stade. Le toit du stade s’ouvre vers le parc, laissant entrer la lumière naturelle et la vue sur les zones réservées aux spectateurs, améliorant ainsi la connexion entre le parc et les espaces intérieurs du bâtiment.

La conception multifonctionnelle du stade comprend des espaces pour un large éventail d’activités au-delà du sport, comme des zones commerciales et culturelles. La partie Est est une zone fermée pour l’administration, les médias et les VIP, reliée à un stand dédié via un garage souterrain. Le rez-de-chaussée comprend des vestiaires pour athlètes avec accès à une spacieuse zone souterraine d’échauffement/entraînement reliant le stade et la salle multifonctionnelle. La zone ouest comprend des magasins, des cafés et des restaurants, tandis que les niveaux supérieurs offrent des espaces de coworking et des espaces pour l’e-sport. Deux rampes et escaliers permettent d’accéder au terrain principal, partant de la ligne de départ (sud) et de la zone d’arrivée (nord). La proposition préserve également l’élévation d’origine du stade, avec de nouvelles fonctions intégrées sous les tribunes, notamment des bureaux administratifs et des installations pour les athlètes. La zone environnante est transformée en une zone de loisirs et de jeux, avec des terrains de sport ouverts et des escaliers de terrain formant des tribunes pour les spectateurs. Un parking pour l’administration et les médias, ainsi qu’un parking souterrain de plus de 400 places, soutiennent les opérations du stade.



le toit du stade s’ouvre vers le parc, invitant la lumière naturelle et améliorant la vue pour les spectateurs



des passerelles surélevées relient le stade au parc Zieleniec Wielkopolski, mêlant environnements naturels et bâtis



l’élévation d’origine du stade est préservée, avec de nouvelles fonctions intégrées sous les tribunes



la zone ouest comprend des magasins, des cafés et des restaurants, tandis que les niveaux supérieurs offrent des espaces de coworking