le toit incurvé suit la ligne de crête des montagnes japonaises dans une maison de week-end par ota archistudio

Ota Archistudio dévoile une escapade en montagne au Japon

Le japonais Ota Archistudio présente Santrokudo, un résidence conçu pour les escapades du week-end à Ishinomaki, Japon. Située au pied des montagnes, dans une région confrontée au dépeuplement et au vieillissement de la population, la maison ambitionne de devenir un pôle communautaire. La structure présente le bois comme matériau principal, réchauffant l’intérieur et reliant le bâtiment à la forêt environnante. Le en bois les poutres forment un toit 3D, réalisé grâce à des ajustements mineurs des angles des poutres sur chaque travée, une technique savamment exécutée par des artisans locaux. Le toit incurvé suit la ligne de crête de la montagne, avec sa finition brillante. reflétant vaguement les activités qui se déroulent à l’intérieur et dans les environs.



toutes les images de Kusunoki Tomomasa, avec l’aimable autorisation d’Ota Archistudio

un toit incurvé et brillant reflète les activités à l’intérieur du Santrokudo

Basé à Sendai et TokyoOTA ArchiStudio enferme Santrokudo à l’intérieur de deux couches de portes coulissantes en verre. Ces portes comprennent des panneaux de verre qui diffusent doucement la lumière et l’air, reliant l’intérieur à l’extérieur. La structure est principalement fabriquée en bois, à l’exception du toit, qui introduit un matériau contrastant dans le design. À l’intérieur, le parquet et les finitions chaleureux en bois créent une atmosphère accueillante, tandis que la façade, rehaussée de leviers en bois, complète l’esthétique naturelle, fusionnant le bâtiment avec son environnement.



Ota Archistudio présente Santrokudo



la résidence sert d’escapade de week-end à Ishinomaki, au Japon



situé au pied des montagnes, dans une région confrontée au dépeuplement et au vieillissement de ses habitants



la maison vise à devenir un centre communautaire