Le toit entier de l’Amérique s’effondre

Faire autrement, bien sûr, reviendrait pour les États-Unis à répudier leurs bons du Trésor en circulation. Il aurait manqué d’argent pour rembourser ses dettes le 5 juin. Les États-Unis ne pouvaient pas s’attendre à conserver leur statut de monnaie de réserve mondiale s’ils le faisaient. Chargement Le Parti communiste chinois aurait été le plus grand gagnant puisque l’Amérique a renoncé à toute prétention d’être une nation responsable. Une mesure de l’automutilation américaine qui aurait été infligée par un défaut de paiement de la dette américaine est que Donald Trump a pensé que c’était une bonne idée. « Vous pourriez aussi bien le faire maintenant parce que vous le ferez plus tard », a-t-il dit. Non, la mauvaise nouvelle était contenue dans les termes de l’accord lui-même. Joe Biden a fait campagne pour la présidence sur la promesse d’augmenter le financement du fisc américain, l’Internal Revenue Service. Pourquoi? La raison était double. Premièrement, permettre au fisc de mieux faire appliquer la législation fiscale. Les principales cibles devaient être les plus grands évadés, les riches irresponsables. Deuxièmement, offrir un meilleur service à la clientèle avec de nouveaux systèmes informatiques. Les démocrates de Biden ont réussi à allouer 80 milliards de dollars supplémentaires par an à l’IRS en conséquence.

Mais dans les négociations sur la limite de la dette nationale, les républicains ont exigé que ce financement supplémentaire de l’IRS soit annulé. Le résultat a été un compromis – le bureau des impôts a perdu 21,4 milliards de dollars. C’est déjà assez grave que le système politique américain fonctionne dans l’attente que le budget national ne sera pas approuvé de la manière longtemps considérée comme « normale ». Autrement dit, il était « normal » qu’un ensemble annuel de projets de loi de crédits soit approuvé par le Congrès et signé par le président à la fin de l’exercice budgétaire américain le 30 septembre, prêt à financer le gouvernement pour la nouvelle année commençant en octobre. 1. Mais la dernière fois que les États-Unis ont réussi à adopter un budget traditionnel et ordonné pour une année entière – un budget « normal » – remonte à 1998. Donald Trump pensait que le défaut de paiement était une bonne idée. Crédit: PA La politique américaine est devenue si agitée que les palliatifs, les financements d’urgence et les négociations perpétuelles ont maintenu le gouvernement vacillant de crise en crise pendant un quart de siècle. C’est maintenant devenu la nouvelle norme. Et c’est déjà assez grave que cela ait mis les États-Unis dans une polémique perpétuelle sur l’opportunité de « fermer » le gouvernement national ou de le garder « ouvert ». Comme si un gouvernement national fonctionnel était une sorte de luxe.

L’un des résultats a été des fermetures gouvernementales de plus en plus fréquentes – 1995, 2013, 2018, 2019. Il est normal que les législateurs négocient le montant des impôts à lever et l’argent à dépenser. Mais il n’est pas normal qu’un pays développé accepte une politique budgétaire continue et des menaces de fermeture du gouvernement. Chargement Mais maintenant, en plus de tout cela, et en plus d’un jeu de poulet sur dette, nous voyons une nouvelle priorité républicaine pour priver l’IRS de fonds. Pourquoi? Pour que les Américains ayant les moyens d’éviter de payer des impôts puissent le faire. Les républicains veulent rendre facultatif le paiement de l’impôt pour les riches. L’activiste anti-fiscal Grover Norquist, fondateur du Club for Growth, a déclaré en 2001 qu’il ne voulait pas abolir le gouvernement américain : « Je veux juste le réduire à une taille où nous pouvons le noyer dans la baignoire. .” Les républicains du Congrès d’aujourd’hui semblent déterminés à réaliser son souhait. Parmi le peloton de candidats faisant la queue pour contester l’investiture présidentielle républicaine se trouve l’entrepreneur peu connu Vivek Ramaswamy. Il propose d’abolir complètement l’IRS.