Le toit d’une église s’effondre alors que les paroissiens communient lors du baptême d’un enfant, faisant 11 morts

Le toit d’une église s’est effondré dans le nord-est du Mexique, tuant huit adultes et trois enfants, ont indiqué des responsables. Les défunts étaient tous membres de la même famille qui assistaient au baptême d’un enfant d’un an.

Quelque 300 personnes se trouvaient dimanche dans le sanctuaire pour la messe dans une église de Santa Cruz à Ciudad Madero, quelques instants avant que le toit ne s’effondre, laissant 100 personnes blessées et des dizaines d’autres coincées. Lundi soir, les autorités avaient vidé les lieux et révélé le nombre de personnes décédées, affirmant qu’aucune autre victime n’avait été trouvée.

Monica Segura, qui se tenait près de l’église lorsque le toit s’est effondré dimanche, a déclaré que l’effondrement « s’est produit en quelques secondes » lorsqu’une « poutre est tombée et immédiatement le toit est tombé ».

« J’étais coincé », a déclaré Segura. « J’avais mon autre bébé (de 2 ans) dans mes bras. Quelqu’un m’a aidé à sortir le bébé et j’ai pu sortir par la fenêtre, puis nous sommes retournés chercher mon autre fille. Elle était coincée dans les décombres. « . Elle a déclaré que son neveu, âgé d’un an, avait eu un bras cassé.

Segura a réussi à s’en sortir avec des blessures relativement légères.

Les autorités ont indiqué que 13 personnes recevaient toujours des soins, dont la fille de 10 ans de Segura, qui a été enterrée sous les décombres et reste en soins intensifs.

Dimanche, de nombreuses personnes présentes à l’église de Santa Cruz étaient des personnes âgées et des enfants, rassemblés pour environ cinq baptêmes. Un bébé de 4 mois, trois enfants de 5 ans et deux enfants de 9 ans font également partie des personnes traitées.

« Malheureusement, les personnes âgées et les enfants ont été ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont été les plus coincés, ceux qui ont subi le plus de morts, je pense », a déclaré le père Pablo Galván, un prêtre qui se trouvait juste à l’extérieur, sur le parking de l’église, lorsque l’effondrement s’est produit.

Le père Ángel Vargas a déclaré à l’Associated Press qu’il marchait de banc en banc au début de la messe de baptême de plusieurs enfants lorsqu’une poutre a cédé.

« Certaines personnes ont pu sortir et d’autres non », a déclaré Vargas, qui a pu échapper à l’effondrement. « C’est une expérience terrible et elle a été encore pire à cause du fait que des gens ont été perdus. »

La cause de l’effondrement n’est pas encore connue, même si le bureau du porte-parole de la sécurité de l’État a déclaré qu’il s’agissait apparemment d’une « défaillance structurelle ».

Les images d’une caméra de sécurité filmée à environ un pâté de maisons ont montré que le toit s’était simplement effondré. Les murs ne semblent pas avoir été projetés vers l’extérieur et il n’y a aucune indication d’une explosion.

« Il est tombé, nous n’avons pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Cela a duré environ deux secondes. Nous ne comprenons toujours pas ce qui s’est passé », a déclaré Galván.

Les autorités ont interrompu lundi matin les recherches visant à retrouver les personnes coincées sous les décombres.

Le gouverneur de Tamaulipas, Américo Villarreal, a déclaré que des chiens dressés et des caméras thermiques avaient été utilisés pour fouiller sous le béton effondré.

« La chose la plus probable, je ne peux pas l’affirmer à 100%, c’est qu’il n’y ait plus de personnes coincées », a déclaré Villarreal, ajoutant : « Il n’y a aucune trace de vie à l’intérieur de la zone effondrée ».

Villarreal a précisé que l’église n’avait signalé aucun problème structurel auparavant.

« Il avait plus de 50 ans, il fonctionnait ici et fonctionnait sans problème, sans aucun signe de défaut », a déclaré Villarreal.

Ciudad Madero se trouve à environ 310 miles au sud de Brownsville, au Texas.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.