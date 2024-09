Le Toit Bleu de Gauguin fait partie des choix de ce mois-ci

celui de Paul Gauguin Le toit bleu, ou Ferme au Pouldu (1890)

Galerie nationale d’Australie, Canberra

La scène de la vie rurale de Paul Gauguin dans le village de pêcheurs du Pouldu, sur la côte bretonne, est devenue le premier tableau de l’artiste à entrer dans les collections d’un musée australien. La National Gallery of Australia à Canberra présente l’œuvre achetée par l’intermédiaire d’Ordovas à Londres dans l’exposition Gauguin’s World: Tōna Iho, Tōna Ao (jusqu’au 7 octobre). A la recherche de lieux toujours plus reculés pour inspirer son art radical, Gauguin se rend au Pouldu en 1889. « Ici, en Bretagne, les paysans ont un air médiéval et ne semblent pas un instant penser que Paris existe », dit-il. écrit à son ami Vincent van Gogh.

Dessins de Mary Sully (années 1920-40)

Musée métropolitain d’art de New York

L’artiste de Yankton, dans le Dakota du Sud, Mary Sully (née Susan Mabel Deloria) était recluse au cours de sa vie et risquait d’être oubliée au moment de sa mort en 1963, lorsque ses dessins aux crayons de couleur distinctifs ont été cachés dans une boîte en carton conservée par sa sœur. , l’ethnographe Ella Deloria. Les triptyques en papier fusionnent des motifs kaléidoscopiques avec l’esthétique et les thèmes autochtones, inspirés par des célébrités telles que Babe Ruth et Gertrude Stein. Les œuvres redécouvertes de Sully font désormais l’objet d’une exposition au Metropolitan Museum of Art (Mary Sully : Native Modern, jusqu’au 12 janvier 2025). Parmi les 25 œuvres exposées figurent 19 triptyques acquis l’année dernière par le Met auprès de la Fondation Mary Sully.

Remedios Varo’s Nature morte ressuscitée (1963)

Institut d’art de Chicago

Cette nature morte cosmique était le dernier tableau réalisé par le surréaliste mexicain espagnol Remedios Varo et aussi sa plus grande œuvre sur toile. La scène d’une table autour d’assiettes et de fruits en lévitation a été interprétée comme une variante du message moralisateur du memento mori du XVIIe siècle, qui rappelait aux spectateurs l’inévitabilité de la décadence et de la mort. L’Art Institute of Chicago a acquis le tableau en juin auprès de la galerie Wendi Norris de San Francisco, un an après une grande rétrospective de l’artiste.