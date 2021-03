« Nous avons commencé la saison avec les cheveux plus longs de Nick et sa peau caractéristique », a taquiné Marissa exclusivement à E! Nouvelles. «Pendant le tournage, nous avons discuté du nouvel album solo de Nick et de ce à quoi cela ressemblerait. La tête rasée semblait vraiment plus appropriée pour la sensation de Astronaute , donc dans quelques épisodes, vous verrez que ses cheveux ont disparu! »

Cette saison, le toiletteur de célébrités Art Department LA Marissa Machado s’assurera que le chanteur de « This Is Heaven » prend soin de sa peau et de ses cheveux. En fait, l’ami de longue date de Nick a taquiné un changement majeur à venir plus tard cette saison.

