Chère Annie : J’aimerais entendre des personnes qui étaient des enfants d’une mère atteinte de TOC par contamination. Le thérapeute de ma fille a déterminé qu’il s’agissait d’un cas assez grave, mais ma fille refuse de suivre le programme hospitalier recommandé. Au lieu de cela, elle voit le thérapeute une fois par semaine, ce qui est essentiellement une approche brutale. Un problème s’améliore et un autre apparaît. Elle souffre de cela depuis plus de cinq ans et refuse tout médicament.

Au-delà d’elle, je m’inquiète pour mes petits-enfants, âgés de 2 ans et demi et de 5 ans. Je ne peux pas aborder tous les évitements et les actions et comportements bizarres, mais son comportement injecte beaucoup d’anxiété et de stress dans leur vie qu’ils ne feraient pas. avoir autrement.

Avant que nous sachions à quoi nous avions affaire, notre famille ferait la pire chose en offrant des assurances et un hébergement. Son mari est totalement sous le contrôle de son TOC. Selon son thérapeute, il devrait emmener les enfants et partir pour l’inciter à vraiment obtenir de l’aide. Il semble qu’il ne puisse pas se résoudre à faire ça. J’ai peur que les enfants finissent également par souffrir de TOC.

J’envisage de recourir au système judiciaire pour sortir les enfants de cette situation.

Lorsque j’ai évoqué cette préoccupation avec une thérapeute, elle a déclaré que la recherche n’était pas concluante quant à l’effet sur les enfants. Je ne veux pas jouer avec leur développement et découvrir 10 ans plus tard que j’aurais dû sauver mes petits-enfants – et ma fille.

J’aimerais entendre des personnes qui ont vécu cette situation lorsqu’elles étaient enfants et que recommanderaient-elles.

Je veux que ma vraie fille revienne et qu’elle vive sa meilleure vie avec sa famille. — Grand-mère aveuglée par un problème de santé mentale

Chère grand-mère aveugle : Le TOC de contamination de votre fille, une peur extrême d’être contaminée par des germes, a créé une situation très difficile qui a des conséquences néfastes sur toute la famille. Il serait sage d’essayer d’obtenir de l’aide pour votre fille et vos petits-enfants. Essayez de vous rappeler, cependant, que même lorsqu’elle est malade ou en proie à un épisode de TOC, elle est toujours votre « vraie fille ». La maladie prend simplement le dessus à ce moment-là. Continuez ce que vous faites en parlant avec son mari et en écoutant toutes les suggestions de votre thérapeute professionnel.

Je vous souhaite bonne chance. Alors, chers lecteurs, si l’un d’entre vous a eu l’expérience de membres de sa famille souffrant de TOC par contamination, qu’est-ce qui a fonctionné pour lui au cours de ces épisodes ? De plus, si vous avez grandi dans un foyer dans lequel l’un de vos parents souffrait de TOC par contamination, nous aimerions connaître vos expériences et tous vos conseils.

Envoyez vos questions à Annie Lane à [email protected].