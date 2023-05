Le toboggan de la route 97 à Summerland fait l’objet d’un examen géotechnique

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure procédera à une évaluation plus approfondie de la stabilité de la pente lorsqu’un glissement de terrain s’est produit sur l’autoroute 97 à Summerland lundi soir.

Le ministère a confirmé qu’une évaluation géotechnique initiale avait été effectuée avant que les équipes ne commencent à dégager le glissement le 15 mai, mais un autre examen sera en cours.

Le glissement a couvert une section de 40 mètres de long de l’autoroute et les quatre voies de circulation. La colline de limon et d’argile a cédé brusquement, envoyant des matériaux tomber sur la route dans un gros nuage.

Dans certaines voies, les débris avaient au moins huit pieds de profondeur.

Aucun véhicule n’a été endommagé, mais il a fallu attendre le moment où le glissement s’est produit à 19 heures jusqu’à 1 heure du matin pour qu’une seule voie soit réouverte à la circulation en alternance.

Le toboggan entier mesurait environ 120 mètres de long, et il s’est produit moins d’un mois après deux autres toboggans.

Les deux glissements plus petits se sont produits les 26 et 28 avril et n’ont pas bloqué l’autoroute.

La circulation est toujours limitée à une seule voie en alternance, et le ministère n’a pas fourni d’estimation de la date de réouverture complète de l’autoroute.

« Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et surveiller le contrôle de la circulation », ont-ils conseillé.

Les mises à jour seront disponibles sur www.DriveBC.ca.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected]

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

glissement de terrain