Le TNRD clarifie son rôle dans le procès contre les chemins de fer suite à l’incendie dévastateur de Lytton

Le district régional de Thompson-Nicola a publié une déclaration clarifiant son rôle dans une poursuite intentée contre deux chemins de fer au sujet de l’incendie dévastateur de Lytton.

Après qu’il a été signalé que le village de Lytton et le TNRD poursuivaient le CN Rail et Transports Canada pour négligence présumée résultant de l’autorisation de trains à traverser la ville pendant le dôme de chaleur meurtrier de 2021, le TNRD a publié une déclaration disant qu’ils ne sont liés qu’au procès à cause de leur compagnie d’assurance.

Le TNRD et le village de Lytton sont propriétaires du bureau du village et de la bibliothèque de Lytton, que la Municipal Insurance Association of BC assure. En tant que compagnie d’assurance, ils sont tenus de payer les dommages ou les pertes résultant de l’incendie. Ils ont également le droit de déposer une demande de subrogation, ce qui signifie qu’ils paieront la réclamation du TNRD s’ils trouvent des parties fautives. S’ils découvrent une faute, ils ont le droit de poursuivre ces parties pour récupérer les frais qui seront reversés à la TNRD.

L’avis de réclamation a été déposé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 juin 2023, deux ans après l’incendie, affirmant que le train qui avait traversé le village environ 18 minutes avant le premier rapport d’incendie près des voies était la raison 837- kilomètres carrés de terres ont été détruits.

Rien ne prouve que les compagnies de chemin de fer étaient en faute, mais à l’approche du deuxième anniversaire, le délai de prescription de deux ans pour intenter une action civile est sur le point de prendre fin. Le MIABC a déposé une demande de prolongation du délai de prescription demandant de l’étendre jusqu’au 30 juin 2024.

La directrice générale et les services corporatifs et législatifs du TNRD, Deanna Campbell, dit vouloir dissiper plusieurs idées fausses.

« C’est difficile de dire qu’on poursuit qui que ce soit parce qu’on ne le fait pas, notre assureur a simplement déposé un avis de poursuite civile. S’ils signifient les parties au cours de l’année prochaine, une action en justice a été engagée, une procédure judiciaire sera engagée et les tiers auront 21 jours pour répondre », a-t-elle déclaré.

« Jusqu’à ce moment-là, nous ne voyons que la note qui est déposée indiquant que c’est le droit de notre assureur de le faire. »

En début de soirée du 30 juin, lors d’une vague de chaleur historique, presque toutes les propriétés de Lytton ont été détruites. L’incendie s’est rapidement propagé des propriétés aux entreprises, le tout en quelques heures. La cause de l’incendie n’a pas été confirmée.

Le Bureau de la sécurité des transports affirme n’avoir trouvé aucune preuve établissant un lien entre l’incendie et l’activité ferroviaire à proximité.

Transports Canada a répondu à l’enquête entourant l’incident.

«La sûreté et la sécurité du réseau de transport du Canada, y compris notre système ferroviaire, demeurent de la plus haute importance pour le ministère», a-t-il déclaré dans le communiqué.

Cependant, la cause initiale de l’incendie n’est toujours pas claire et fait l’objet d’une enquête. Aucun des défendeurs nommés dans cet avis de poursuite civile n’a été signifié.

