Le titulaire d’un doctorat en mathématiques se tourne vers Facebook pour rechercher une solution aux devoirs d’arithmétique délicats de son fils

Les mathématiques ont toujours été l’une des matières les plus ennuyeuses et difficiles à traiter. En fait, les problèmes mentionnés dans les devoirs de maths d’un enfant de sept ans sont devenus si difficiles pour la mère qu’elle a fini par recourir aux réseaux sociaux pour trouver des solutions. Teresa Hopper, titulaire d’un doctorat, s’est récemment trouvée dans une situation délicate lorsqu’elle n’a pas réussi à donner un sens aux questions mentionnées dans le cahier de son fils. Elle a contacté le groupe Facebook Family Lockdown Tips and Tricks, demandant de l’aide à d’autres parents. Partageant le teaser de mathématiques sur le groupe, elle a écrit qu’elle déteste les devoirs et a demandé si la réponse aux options a) et b) serait la même ou si elle manquait quelque chose.

Selon un Miroir rapport, le problème de mathématiques s’est avéré si complexe que les autres parents étaient tout aussi perplexes et confus. Un titulaire d’un doctorat en mathématiques a écrit qu’il n’avait aucune idée de l’objet de la question, à moins qu’il n’y ait un diagramme avec celui-ci ou des informations supplémentaires fournies. Un deuxième membre du groupe a déclaré qu’ils étaient perdus à chercher les réponses tandis qu’un autre parent impuissant a demandé à qui le problème était destiné. Le problème a suscité des dizaines de réponses, mais personne n’a pu le résoudre jusqu’à ce qu’un consultant en éducation vienne à la rescousse.

Fiona Goddard, conseillère principale en éducation chez Maths-Whizz, a sorti ses jetons colorés, chaque couleur étant attribuée aux marqueurs numérotés de la même manière. Avec 3 cents de couleur verte, 17 jetons jaunes de dizaines et 16 jetons rouges, elle s’est mise à le résoudre. Les compteurs font un total de 486, ce qui a été obtenu en les additionnant simplement :

3 x 100 = 300,17 x 10 = 170,16 x 1 = 16 -300 + 170 + 16 = 486

Pour répondre a), il existe plusieurs solutions car il existe de nombreux nombres à trois chiffres entre 100 et 243 qui pourraient être utilisés pour créer des compteurs égaux. Fiona déclare que 172 est l’un des nombres si tous les compteurs ne sont pas utilisés. Et pour répondre b), la solution est 243 qui est obtenue en divisant le total 486 en deux. Puis elle a fait deux groupes égaux s’élevant à 243.

Le groupe 1 comprenait 2 cents jetons, quatre dizaines et trois uns, tandis que le groupe 2 était composé de 100 jetons, 13 dix jetons et 12 uns.

