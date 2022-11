Le titulaire de longue date fait face à un nouveau challenger pour le district 19 du Sénat de l’Illinois – Shaw Local

Un démocrate de longue date titulaire au Sénat de l’État de l’Illinois dont la démission a été demandée par le gouverneur JB Pritzker est confronté au défi d’un nouveau venu républicain pour le contrôle du siège du district 19 du Sénat.

Patrick Sheehan, commissaire du district de Lockport Township Park, a lancé une candidature républicaine pour le district 19 du Sénat de l’Illinois, qui est représenté par le sénateur d’État Michael Hastings, qui a été élu pour la première fois au Sénat de l’Illinois en 2012.

Le sénateur d’État Michael Hastings. Il se présente pour conserver son siège pour le 19e district du Sénat dans l’Illinois le 8 novembre 2022.

Le district 19 comprend des parties de Homer Glen, Mokena, New Lenox et Frankfort et s’étend dans le sud du comté de Cook.

Hastings a essuyé des tirs à la suite reportages de la station de radio WBEZ à Chicago sur des allégations de violence physique par son ex-femme.

Les avocats de WBEZ ont non scellé les dossiers de l’affaire de divorce de Hastings dans le comté de Will qui montraient que Hastings était accusé par son ex-femme de l’avoir agressée physiquement, ainsi que de la harceler, de l’intimider et de la menacer, selon une histoire WBEZ du 27 octobre. Hastings a nié les accusations concernant l’affaire à WBEZ.

NPR Illinois a rapporté le 22 septembre que Pritzker a appelé à la démission de Hastings et du sénateur d’État Emil Jones, qui fait face à des accusations de corruption fédérales.

Sheehan est policier de Plainfield depuis 14 ans et président de la Lockport Junior Football & Cheer League, selon le site de sa campagne.

Selon Le site de Sheehansa première priorité en tant que sénateur de l’État sera d’abroger la loi controversée SAFE-T, qui vise à éliminer la caution en espèces pour les accusés le 1er janvier.

Patrick Shehan. Il se présente pour le 19e district du Sénat dans l’Illinois le 8 novembre. (Photo fournie par Patrick Sheehan)

Sheehan prévoit également de plafonner les impôts fonciers et de les réduire, de soutenir l’instauration de limites de mandats pour les législateurs des États et de se concentrer sur l’expansion de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour aider à atteindre les objectifs d’énergie verte de l’Illinois.

Hastings est un ancien vétéran de l’armée américaine qui a déjà été vice-président du conseil d’administration du Consolidated High School District 230 à Orland Park, selon son site.

Hastings s’est vanté de travailler “sans relâche pour adopter d’innombrables textes de loi qui ont amélioré le statut social et financier de l’État de l’Illinois”.