Le titulaire de Lake Country briguera un deuxième mandat au conseil – Kelowna Capital News

La conseillère de Carr’s Landing de Lake Country aimerait continuer à servir ses électeurs.

Cara Reed cherchera à se faire réélire lors du scrutin municipal du 15 octobre.

“Les quatre dernières années ont démontré la valeur de l’action locale, même au milieu d’événements mondiaux”, a déclaré Reed, élu au conseil en 2014. “Par exemple, travailler en collaboration avec le conseil, le personnel du district et les groupes communautaires locaux, tels que le Friends of Gable Beach, Carr’s Landing Community and Recreation Association et Walk Around Lake Country (WALC), des améliorations essentielles de l’accès et des commodités au réseau de sentiers et aux espaces du parc de Carr’s Landing ont été fournies.

La prochaine élection municipale du 15 octobre approche à grands pas.

S’il est renvoyé au conseil, Reed s’attend à ce que le prochain mandat de quatre ans soit “difficile”.

“Les principaux problèmes locaux incluent la qualité et la sécurité des routes, de l’eau et des égouts”, a-t-elle déclaré. «Ajoutez à cela, le recensement de 2021 Lake Country rapporte que la population dépasse maintenant 15 000 et en vertu de la législation provinciale, la part des contribuables des coûts de la GRC passe de 75 à 90%. Tout cela se produit dans un contexte de hausse de l’inflation et de crise de l’abordabilité du logement.

“Le futur développement de logements à Lake Country doit mieux répondre aux besoins de notre communauté diversifiée – à la fois en termes de logements locatifs et d’accession à la propriété.”

À Carr’s Landing, Reed affirme que les principales priorités comprennent l’accès à l’eau potable, l’amélioration des flux d’incendie pour la protection contre les incendies de forêt, l’amélioration de la sécurité sur Carr’s Landing Road pour tous les utilisateurs, la réduction du bruit et de la pollution lumineuse, la réduction de la vitesse de la circulation dans les quartiers résidentiels et la poursuite de l’expansion des zones récréatives. .

Au niveau provincial, a-t-elle dit, les communautés de la Colombie-Britannique sont aux prises avec des problèmes tels que le changement climatique, l’itinérance, la pénurie de médecins de famille et la crise des opioïdes.

«Le district de Lake Country, en tant que membre de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), est activement engagé dans des conversations continues, partageant des stratégies et des approches pour s’attaquer à ces grands problèmes au niveau local», a déclaré Reed.

Si elle est réélue, Reed a déclaré que certaines des initiatives qu’elle a l’intention de réaliser sont la stratégie relative à l’eau de Carr’s Landing, la conception du sentier polyvalent de Carr’s Landing avec modération de la circulation, l’accès communautaire aux terres de la Couronne à Carr’s Landing et le plan de gestion des déchets liquides. .

« La continuité à la table du conseil est un atout pour Carr’s Landing et j’espère apporter tout ce que j’ai appris en travaillant avec le conseil, le personnel et la communauté dans ce nouveau mandat et voir ces objectifs se concrétiser », a déclaré Reed.

«Être membre du conseil, c’est apporter ma passion, mon intégrité et mon travail acharné pour les gens et l’endroit qu’est Lake Country. Ma passion de travailler avec les autres pour protéger et améliorer cette communauté rurale tout en agissant avec intégrité dans tout ce que je fais. Je travaille dur – je lis, je pose des questions, j’écoute les autres. J’essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même à Carr’s Landing et à Lake Country.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local ? Faites un don ici.

Élection 2022