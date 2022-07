Le titulaire de la maison ciblé par Trump fait face à une primaire difficile à WA

OLYMPIA, Washington (AP) – En tant que l’un des deux membres républicains du Congrès de Washington à avoir voté pour destituer l’ancien président Donald Trump, la représentante Jaime Herrera Beutler fait face à l’une de ses primaires les plus difficiles depuis qu’elle a été élue pour la première fois pour représenter la région sud-ouest de l’État en 2010.

Le nombre de républicains dans la course – y compris un ancien béret vert approuvé par Trump – et la colère que la députée à six mandats a suscitée parmi certains membres de son parti avec son vote de destitution signifient que Herrera Beutler pourrait faire face à un scénario qui semblait insondable dans sa précédente ré – candidatures électorales : ne pas passer la primaire.

“Pour moi et mon équipe et la façon dont nous voyons les choses, c’est une autre élection difficile”, a déclaré Herrera Beutler à l’Associated Press. « Je ne change pas de cap. Je suis toujours le même républicain que j’ai toujours été.

Dans le cadre du système primaire de Washington, les deux premiers électeurs de chaque course du 2 août se qualifient pour les élections de novembre, quel que soit le parti. Washington est un État de vote par correspondance et les électeurs n’ont pas à déclarer d’affiliation à un parti.

Le représentant Dan Newhouse, membre du Congrès pour quatre mandats dans le 4e district du Congrès, est l’autre membre du Congrès de l’État de Washington qui a attiré des challengers républicains, dont un approuvé par Trump, en raison de son vote.

Le candidat extérieur le plus connu dans la querelle intraparti de Newhouse est peut-être Loren Culp, un ancien chef de la police d’une petite ville qui a perdu la course au poste de gouverneur de 2020 face au démocrate Jay Inslee mais a refusé de céder. Il a remporté l’approbation de Trump en février, mais a pris du retard sur les autres candidats dans les chiffres de collecte de fonds rapportés.

En raison de la nature des deux premières primaires, le vote dans le 3e district du Congrès pourrait être coupé de diverses manières, y compris le candidat sortant aux élections générales contre un autre républicain ou contre un challenger démocrate – lors des élections précédentes, les démocrates ont toujours capturé assez de vote primaire pour passer à novembre. Mais Herrera Beutler pourrait également être devancé.

Tout dépend de qui vote et du pouvoir que détient l’approbation de Trump, a déclaré Mark Stephan, professeur agrégé de sciences politiques à la Washington State University-Vancouver.

“Le 3e district puise dans cette histoire nationale de savoir où se dirige le Parti républicain”, a-t-il déclaré. « Quelle influence continue le président Trump a-t-il sur le parti ?

Trump avait juré de se venger des 10 républicains de la Chambre qui ont franchi les lignes du parti pour le destituer, mais a obtenu des résultats mitigés lors des primaires à ce jour.

Le représentant Tom Rice, membre du Congrès pour cinq mandats, a été évincé par un législateur de l’État approuvé par Trump lors de la primaire de Caroline du Sud le mois dernier. Le représentant David Valadao de Californie est passé des deux premières primaires de cet État à se qualifier pour les élections générales avec un législateur démocrate de l’État, survivant au défi d’un collègue républicain qui a reproché au membre du Congrès son vote de destitution.

Le vote de destitution est intervenu à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par une foule pro-Trump qui a soutenu les efforts du président pour faire annuler les élections de 2020, motivés par de fausses allégations de fraude électorale généralisée.

Hererra Beutler dit qu’elle ne regrette pas son vote de destitution – et s’en tient à ses commentaires faits à la fois sur le sol et sur Twitteraprès – y compris sa révélation que le chef de la minorité Kevin McCarthy lui a dit qu’il avait parlé avec Trump alors que les émeutiers prenaient d’assaut le Capitole, et que, selon McCarthy, le président a déclaré: “” Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés par l’élection que vous. .'”

Mais elle a dit que depuis lors, elle s’est concentrée sur les problèmes liés au district, comme les prix des médicaments sur ordonnance et la protection des populations de saumon.

“J’espère que quiconque, qu’il soit d’accord avec moi sur le vote ou non, comprendra que vous voulez un représentant qui se sent obligé de prêter serment, ce qui est une obligation envers la Constitution”, a-t-elle déclaré.

Trump a approuvé Joe Kent, un habitué des émissions de câble conservatrices qui fait écho aux griefs de l’ancien président concernant le résultat des élections de 2020.

Heidi St.John, une auteure chrétienne et défenseure de l’école à domicile qui partage ces points de vue, a annulé sa promesse d’abandonner la course et de soutenir quiconque Trump a approuvé et a attaqué Kent, affirmant qu’elle est la seule véritable conservatrice de la course.

La principale démocrate de la course, Marie Gluesenkamp Perez, a obtenu le soutien des principaux démocrates de la région.

Kent dit que le vote de destitution est ce qui l’a amené à se lancer dans la politique élue. Il avait déjà établi une relation avec l’ancien président, qu’il a rencontré pour la première fois à la base aérienne de Douvres quelques jours après que sa femme, la cryptologue de la marine Shannon Kent, a été tuée par un kamikaze en Syrie lors d’une mission de lutte contre l’État islamique en 2019. Kent , qui a déménagé à Portland avec ses deux jeunes fils pour se rapprocher de sa famille, a finalement traversé la frontière vers l’État de Washington l’année suivante.

Kent a déclaré qu’il faisait partie du mouvement “America First” et a déclaré que lorsqu’il s’adressait aux électeurs, il s’opposait non seulement aux démocrates, mais également aux républicains traditionnels. Kent a déclaré que si les républicains remportaient la majorité au Congrès, il ferait pression pour la destitution du président Joe Biden et une enquête sur les élections de 2020.

“Nous sommes au milieu de la guerre civile républicaine et America First va gagner cette guerre civile et nous allons prendre le contrôle du parti républicain”, a-t-il déclaré.

Trump a recueilli environ 38% des voix dans tout l’État en 2020, mais a remporté le 3e district avec 50,6%. Elle est déjà tombée en dessous de 50% lors de primaires surpeuplées, la plus récente en 2018, mais n’a jamais couru un risque sérieux de ne pas franchir la primaire lors de ses précédentes candidatures à la réélection.

St.John a déclaré certaines de ses positions publiques et le fait qu’il était enregistré en tant que démocrate et avait voté pour Bernie Sanders lors de la primaire présidentielle de l’Oregon en 2020 – ce que Kent a dit qu’il avait fait pour aider Trump car il pensait que Sanders serait un candidat plus faible contre Trump que Biden – est l’une des raisons pour lesquelles elle a décidé de rester dans la course.

“Je suis plus préoccupée par l’élection d’un bon représentant que par ce récit sur la division du vote”, a-t-elle déclaré. St. John – qui est à la traîne dans la collecte de fonds derrière Herrera Beutler et Kent – ​​bénéficie de plus de 1,3 million de dollars de dépenses extérieures d’un comité d’action politique nouvellement créé appelé conservateurs pour une Amérique plus forte.

Pour Gluesenkamp Perez, elle voit les luttes intestines républicaines comme une opportunité pour les démocrates qui n’ont pas occupé ce siège depuis que Herrera Beutler l’a remporté pour la première fois il y a 12 ans.

“Je suis le seul candidat qui comprend ce que c’est que de naviguer en Amérique en tant que propriétaire de petite entreprise travaillant dans les métiers, et c’est à quoi ressemble ce quartier”, a déclaré Gluesenkamp Perez, qui possède un magasin d’automobiles avec son mari de l’autre côté de la frontière. Portland.

Les bulletins de vote ont été envoyés par la poste aux près de 4,8 millions d’électeurs inscrits de l’État la semaine dernière, dont plus de 499 000 dans le 3e district du Congrès, dont les frontières ont récemment changé sous le redécoupage.

Rachel La Corte, Associated Press