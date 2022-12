Le titulaire de la Commission de la fonction publique de la Louisiane fait face à un second tour

BATON ROUGE, La. (AP) – Lambert Boissière III, qui occupe confortablement un siège à la Commission de la fonction publique de la Louisiane depuis 18 ans, fait face à sa réélection la plus difficile samedi lors d’un second tour contre le nouveau venu Davante Lewis.

L’élection de l’obscur organisme de réglementation de la Louisiane reçoit généralement peu d’attention au niveau local, mais cette année a attiré l’attention des médias nationaux, des célébrités, des comités d’action politique et des entreprises de services publics.

Les écologistes se sont de plus en plus concentrés sur la commission, qui réglemente les compagnies d’électricité et fixe les tarifs de l’électricité, dans un État qui est aux premières loges face aux effets du changement climatique. La Louisiane a été secouée par des ouragans destructeurs qui ont touché terre plus fréquemment, les zones côtières ont été rongées par l’érosion, l’affaissement et l’élévation du niveau de la mer et, plus récemment, le fleuve Mississippi a atteint des niveaux d’eau record.

De plus, la Louisiane partage sa frontière sud avec le golfe du Mexique et compte des dizaines de milliers d’emplois liés à l’industrie pétrolière et gazière. En 2021, la Louisiane se classait au troisième rang des principaux États producteurs de gaz naturel – représentant près de 10% de la production de gaz naturel des États-Unis cette année-là, derrière seulement le Texas et la Pennsylvanie.

Pendant des années, la commission a résisté aux appels à exiger que les compagnies d’électricité obtiennent une certaine part de leur électricité à partir d’énergies renouvelables, a rapporté The Advocate. Mais les militants espèrent que leur position changera.

Le vainqueur de l’élection servira un mandat de six ans représentant un district qui s’étend de Baton Rouge à la Nouvelle-Orléans au sein de la commission de cinq membres, qui a compétence réglementaire sur les services publics fournissant l’électricité, l’eau, les eaux usées, le gaz naturel et certains services de télécommunications. en Louisiane.

Boissière, 57 ans, a été élu pour la première fois en 2005 et espère obtenir un quatrième mandat. Lewis, un défenseur des politiques progressistes de 30 ans, dit qu’il est temps pour une “nouvelle génération de dirigeants”.

Les deux candidats sont des démocrates avec des priorités correspondantes, notamment l’expansion des énergies renouvelables en Louisiane. Cependant, quel que soit le résultat du second tour, les républicains représenteront toujours une majorité à la commission, 3-2.

Bien que Lewis et Boissière aient des opinions similaires, les grandes entreprises de services publics et les comités d’action politique extérieurs ont versé des centaines de milliers de dollars dans la course.

Keep the Lights On, une filiale de l’Environmental Defense Fund, a dépensé de l’argent dans l’espoir de renverser Boissière. En outre, le titulaire a reçu des contributions électorales de sociétés de services publics réglementées par la commission, notamment Entergy, la plus grande compagnie d’électricité de Louisiane. Bien que ces types de contributions soient légales en Louisiane, elles ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Lors de la primaire de novembre, alors qu’il y avait cinq candidats, Boissière a obtenu 43 % des voix, ce qui n’a pas atteint le seuil de 50 % nécessaire pour l’emporter. Lewis a reçu 18 %.

Les bureaux de vote de la Louisiane sont ouverts samedi de 7 h à 20 h

Sara Cline, l’Associated Press