Le titre WNBA de Becky Hammon lors de la 1ère saison en tant qu’entraîneur témoigne de la façon dont les hommes peuvent soutenir le sport féminin

Les Las Vegas Aces ont remporté le championnat WNBA dimanche après avoir battu le Connecticut Sun 78-71, faisant d’eux la première équipe de la ville du désert à décrocher un titre dans le sport professionnel.

Les As se sont tenus avec conviction et intention depuis le début de la saison. Cette franchise a des joueurs dévoués et une base de fans adorateurs, ainsi qu’un entraîneur qui a été élu entraîneur de l’année WNBA 2022.

C’était celui de Becky Hammon entraîneur de première année dans la WNBA . Avant de rejoindre la franchise à Las Vegas, Hammon était entraîneur adjoint des San Antonio Spurs aux côtés de l’icône de la NBA Tim Duncan. Ces deux légendes étaient sous la tutelle de Gregg Popovich, sans doute l’un des meilleurs hommes à avoir jamais entraîné le jeu.

“Le talent sur le terrain était d’élite, et il était clair que [the players] ont travaillé incroyablement dur, se sont bien complétés et ont tous intégré le système par l’entraîneur-chef de première année, Becky Hammon », a déclaré Lindsay Gibbs célèbre journaliste sportif et auteur du Jeux de pouvoir bulletin.

“Au cours de sa première année dans la WNBA en tant qu’entraîneur-chef, Hammon, qui a été nommée entraîneure la mieux payée de l’intersaison, a vraiment réuni toutes les pièces fondamentales et les a fait cliquer.”

Hammon un phénomène

Hammon est un phénomène à part entière. Après avoir joué au basket à la Colorado State University, elle n’a pas été repêchée mais a joué dans la WNBA pendant 16 ans avec le New York Liberty. Elle a pris sa retraite et a mis fin à sa carrière avec les San Antonio Stars en 2014.

Les Stars ont déménagé à Las Vegas pour devenir les As en 2018. Hammon était le leader de tous les temps des Stars en passes décisives par match et avait une moyenne de points de 15,6, et était le leader de la WNBA en pourcentage de lancers francs à 89,7%.

REGARDER | Les As de Las Vegas remportent le titre WNBA :

C’est une joueuse et une coach que j’admire depuis longtemps. Et elle m’a fait réfléchir profondément sur les façons dont les hommes peuvent aider à construire des sports pour tous. Je suis tombé amoureux du basket masculin à cause des San Antonio Spurs. J’ai toujours été fan de hockey et de soccer, mais mon ex-mari adorait le basketball.

J’ai regardé quelques matchs avec lui mais ce n’est que lorsque j’ai vu Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker jouer ensemble avec une telle fluidité que j’ai été hypnotisé. Quand j’en ai appris plus sur Popovich (connu partout sous le nom de “Pop”), j’ai commencé à apprécier encore plus le jeu, son entraînement et cette équipe. Le type de culture d’équipe avec les Spurs était différent et plus en phase avec ce que je voulais que le sport soit.

En 2015, mon mentor et ami Dave Zirin est allé à San Antonio et a pris part à une réunion privée organisée par les Spurs et le Dr John Carlos. À cette époque, ce n’était pas souvent qu’un journaliste sportif et un olympien confronté aux maux du racisme systémique dans le sport traînaient avec des stars de la NBA et parlaient de la célèbre manifestation des Jeux olympiques de Mexico en 1968 – ou discutaient de questions sociales si franchement. Mais ce sont les types de conversations que Popovich voulait avoir avec ses joueurs, son équipe et son personnel. C’est ainsi que vous construisez une meilleure culture dans le sport.

ÉCOUTEZ : John Carlos revient sur son salut historique au Black Power :

Q19:07John Carlos revient sur son salut historique au Black Power John Carlos réfléchit au geste discrètement provocateur observé dans le monde entier lors des Jeux olympiques d’été de 1968 au Mexique.

Hammon gagne l’histoire

Il ne serait pas surprenant que juste un an avant cela, Pop ait embauché Hammon en tant que deuxième entraîneure adjointe de la ligue et la première à occuper un poste à temps plein. Le 30 décembre 2021, Hammon est devenu le première femme à être l’entraîneur-chef d’une équipe de la NBA après que Pop ait reçu une faute technique et ait été expulsé. Hammon a pris le relais sur le banc. Pop a minimisé l’incident en se concentrant sur ses compétences et non sur son sexe. Il a dit avec force et concision : “Je n’ai pas engagé Becky pour écrire l’histoire. Elle l’a mérité.”

Ce soutien d’un leader comme Pop, entraîneur quintuple vainqueur de championnat, a changé la façon dont les gens voyaient une femme sur le banc. C’est important. Avoir l’un des plus grands joueurs (Duncan) à ses côtés et un vainqueur de l’entraîneur NBA de l’année lui donnant l’opportunité compte beaucoup. Mais aucune équipe de la NBA ne l’a appelée pour reprendre le flambeau et nous avons regardé et vu Hammon être ignoré pour d’autres emplois d’entraîneur .

Au début de 2022, Las Vegas l’a amenée à être l’entraîneur-chef des Aces. Elle était prête. Et elle a fait exactement ce que nous savions qu’elle ferait dans une ligue avec les meilleurs entraîneurs et joueurs du monde. Sa précision et sa concentration sont inflexibles. Alors que Hammon était sur le point de décrocher son premier titre d’entraîneur-chef, Pop est venue montrer à quel point il croyait en elle et l’a toujours fait. La fierté sur son visage et la joie sur le sien sont incroyables.

Coach Pop avec l’apparition spéciale en tant qu’invité com/spurs?ref_src=twsrc%5Etfw”>@spurs pic.twitter.com/DYMm03PsDL —@LVAces

En plus de Pop, un autre excellent exemple est le propriétaire des Aces, Mark Davis, qui a choisi d’assister au match 4 des séries éliminatoires de la WNBA dans le Connecticut tandis que son autre équipe, les Las Vegas Raiders de la NFL, a eu son match d’ouverture à domicile. Davis a été crédité pour valoriser une équipe sportive féminine aussi fortement qu’une équipe masculine professionnelle. Oui, sa décision signifiait qu’il recevait le trophée du championnat de la ligue. Mais un homme qui choisit de soutenir le sport féminin et de s’investir pleinement dans son succès est un spectacle que nous devons voir.

Je crois que les femmes sont puissantes, fortes et superbes. Je sais que ce qu’elles accomplissent est dû au courage, au sacrifice et à une communauté d’autres femmes. C’est aussi ma propre expérience. En tant que l’une des rares femmes racialisées dans les médias sportifs de ce pays, je sais comment les hommes peuvent soutenir la carrière de leurs collègues féminines.

J’ai la chance d’avoir quelques mentors et « maris de travail », qui n’ont été qu’encourageants. Ils font confiance à mon travail et apprécient mes opinions. Je suis loin d’être aussi talentueux en tant qu’écrivain qu’Hammon en tant que basketteur ou entraîneur, mais le fait d’avoir des amis dans ma carrière qui me soutiennent d’une manière pop-esque a renforcé ma confiance et ma volonté d’être meilleur.

Mark Davis, propriétaire des Las Vegas Aces, montre ce qui peut arriver lorsqu’un propriétaire traite les sports féminins comme un investissement commercial au lieu d’une dépense caritative. Il est sincèrement investi dans cette organisation. #WNBAFinales —@NefWalker

Je me compte chanceux d’avoir des gens qui m’ont gonflé quand je me suis senti à plat ou frustré. Hammon étant dépassé à plusieurs reprises par les franchises de la NBA a dû être décourageant.

Mais si nous voulons commencer à reconnaître que le sport féminin est important, les hommes doivent commencer à traiter leurs collègues avec le respect qu’ils méritent. Et cela inclut de leur donner les opportunités que nous savons qu’ils méritent.