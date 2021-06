Le titre WBC de Tyson Fury pourrait être visé par le vainqueur du choc des poids lourds d’Efe Ajagba avec Frank Sanchez | Nouvelles de boxe

Le titre WBC de Tyson Fury pourrait être visé par le vainqueur d’Efe Ajagba contre Frank Sanchez dans un affrontement crucial de prétendants poids lourds invaincus.

Fury défend sa ceinture des poids lourds WBC dans un troisième combat avec Deontay Wilder et l’undercard a maintenant été confirmée, Ajagba et Sanchez risquant également leurs ambitions de titre mondial le 24 juillet.

Ajagba, actuellement classé au 9e rang par la WBC, peut faire un grand pas vers Fury avec une victoire sur Sanchez, qui occupe le 13e rang dans le même classement.

















Le champion WBC Tyson Fury affronte Deontay Wilder lors de l’événement principal le 24 juillet



Efe Ajagba a 12 KO dans son record invaincu de 15 combats



« J’ai attendu patiemment cette opportunité de montrer mes compétences », a déclaré Ajagba.

« Mes fans et critiques peuvent s’attendre à voir plus de jabs, de mouvements de tête, de jeu de jambes et de puissance dans les deux mains contre Frank Sánchez.

« Le 24 juillet sera une soirée spéciale pour ‘The One and Only’ Efe Ajagba. »

Sanchez a eu un échange houleux avec Fury lors de la pesée du combat d’unification pour le titre mondial de Saul ‘Canelo’ Alvarez avec Billy Joe Saunders.

Le Cubain Sanchez a grimpé dans le classement avec 18 victoires consécutives



Le Cubain, qui est guidé par l’entraîneur de Canelo, Eddy Reynoso, insiste sur le fait qu’il savoure une confrontation avec l’explosif Nigérian.

« J’ai hâte de combattre Efe Ajagba et d’en sortir victorieux », a déclaré Sanchez. « Les fans de boxe veulent voir les meilleurs combattre les meilleurs.

« Les gens disent qu’Efe Ajagba est évité, et c’est exactement pourquoi j’ai choisi de le combattre.

« Les fans peuvent s’attendre à un grand combat entre deux poids lourds invaincus le 24 juillet. »

Le poids lourd polonais Adam Kownacki peut également venger sa première défaite lors d’un match revanche avec Robert Helenius sur le même projet de loi.

Kownacki a été arrêté au quatrième tour alors qu’Helenius remportait le titre WBA ‘Gold’ à New York en mars dernier.

Adam Kownacki a été dramatiquement arrêté par Robert Helenius au Barclays Center



« Cela a été une longue année d’attente pour le match revanche, mais je remporterai une victoire le 24 juillet », a déclaré Kownacki.

« J’ai l’impression que les choses vont revenir à la normale et je prouverai que je suis l’un des meilleurs poids lourds du monde. »

Helenius a déclaré : « Je suis impatient de répéter ma première performance contre Kownacki le 24 juillet.

« Les fans de boxe peuvent s’attendre à un autre combat incroyable avec ma main levée en signe de victoire une fois de plus. »