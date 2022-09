Le titre Tŝilhqot’in est au cœur d’une réunion de deux jours avec des dirigeants autochtones, le premier ministre et des ministres – Kelowna Capital News

La collaboration et la prise de décision partagée étaient au premier plan lors d’une récente réunion entre le gouvernement national Tŝilhqot’in et le premier ministre et les ministres de la Colombie-Britannique.

Entre le 21 et le 22 septembre, le TNG a rencontré le premier ministre John Horgan et les ministres Murray Rankin, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Mitzi Dean, le ministre du Développement de l’enfance et de la famille, Bruce Ralston, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Innovations à faible émission de carbone, Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général et ministre responsable de la gestion des urgences de la Colombie-Britannique et Katrine Conway, ministre des Forêts, au Nemiah Valley Lodge, qui a été acheté par la Première Nation Xeni Gwet’in en 2019.

Le chef Tl’etinqox et président tribal du TNG, Joe Alphonse, a déclaré que les réunions étaient globalement positives.

« Un large éventail de questions ont été abordées sur les titres fonciers. La gouvernance n’est pas qu’une question d’extraction des ressources, c’est une question de personnes. Nous devons garder le bien-être social de notre peuple au premier plan du travail que nous faisons en tant que dirigeants.

Horgan a déclaré que depuis la guerre de Chilcotin de 1864, l’histoire de la nation Tŝilhqot’in et de la Couronne a été, pour la plupart, une histoire de déni de droits et de promotion de conflits.

« Ce fut un honneur et un privilège d’être invité à faire l’expérience directe des Tsilhqot’in « Nen » (terres, eau et ressources) et à en comprendre le pouvoir et l’importance.

En 2019, le TNG a signé l’accord sur le sentier Gwets’en Nilt’i pour favoriser la réconciliation et l’autodétermination des Tŝilhqot’in.

L’accord est intervenu dans la foulée de la déclaration historique de 2014 de la Cour suprême du Canada sur le titre aborigène de la nation Tŝilhqot’in sur 1 900 kilomètres de terres dans la zone de gardien Xeni Gwet’in.

C’est l’expression tangible de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), qui reconnaît que chaque nation a des voies uniques et distinctes vers l’autodétermination.

Il comprend un engagement pour le Canada et la Colombie-Britannique de reconnaître légalement la gouvernance des Tŝilhqot’in afin que les communautés Tŝilhqot’in puissent s’éloigner de la Loi sur les Indiens pour se diriger vers l’autonomie gouvernementale.

Rankin a déclaré que le TNG est reconnu pour son leadership dans la promotion des droits des Autochtones.

« Ce voyage a été l’occasion pour nos gouvernements de poursuivre ensemble ce travail complexe.

Le chef des Xeni Gwet’in, Jimmy Lulua, a déclaré que cette visite signifiait un rajeunissement de leur relation avec le gouvernement provincial.

« Le premier ministre a fait preuve d’un grand leadership et il manquera beaucoup à la nation. Son travail a donné l’exemple sur la façon d’établir des relations dans les communautés autochtones », a déclaré Lulua.

Pendant COVID, les réunions se sont poursuivies en ligne et sur Zoom, mais c’était la première fois que les parties pouvaient se rencontrer en personne depuis un bon moment.

Les six communautés au sein du TNG sont Xeni Gwet’in, Tŝideldel, ?Esdilagh, Tl’esqox, Tl’etinqox et Yuneŝit’in.

