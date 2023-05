Le titre royal de Camilla expliqué avant le couronnement – ​​Hollywood Life

Voir la galerie







Après Reine Elizabeth II passé, l’empire britannique avait un nouveau chef en Le roi Charles III. Son accession au trône signifie que sa femme Camille Parker Bowles, Duchesse de Cornouailles, a pris le nouveau titre de « Reine Consort ». Cependant, lors du couronnement du samedi 6 mai, Camilla a été officiellement couronnée reine Camilla. Ce matin-là, Buckingham Palace a immédiatement mis à jour la page de biographie de Camilla pour refléter son titre de reine.

Le service du couronnement de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine consort a réuni une congrégation de plus de 2 200 invités, dont des membres de la famille royale, des représentants internationaux de plus de 200 pays et environ 100 chefs d’État. L’invitation peinte à la main, qui a été partagée via l’Instagram du Royal, a été envoyée à tous les invités. Notamment absents parmi les invités étaient Le président américain Joe Biden, bien que sa femme, la première dame, le Dr Jill Biden, y ait assisté, et la duchesse de Sussex, Meghan Marklequi est resté en Amérique avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Dans l’annonce officielle du couronnement du roi faite en octobre 2022, le palais de Buckingham a promis que le couronnement « refléterait le rôle du monarque aujourd’hui et se tournerait vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date ». L’archevêque de Cantorbéry a célébré le couronnement officiel de Charles avec la couronne de Saint-Édouard et le couronnement de Camila avec la couronne de la reine Mary à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai.

Camilla est couronnée de la couronne de la reine Mary, marquant la première fois qu’une nouvelle couronne n’a pas été créée pour une reine consort. https://t.co/iaM7PLDp3J pic.twitter.com/xC9BBxo7ki – Bonjour l’Amérique (@GMA) 6 mai 2023

Alors, qu’est-ce que la reine consort exactement et en quoi est-ce différent d’être la reine ? Et pourquoi le changement est-il effectué ? HollywoodLa Vie a toutes vos réponses ici.

Qui est Camilla, la nouvelle reine consort ?

Camilla est née Camilla Rosemary Shand en 1947 et a grandi entre Londres et la campagne anglaise. Elle a rencontré le roi Charles en 1970 et ils sont brièvement sortis ensemble jusqu’à son départ pour le service naval en 1971. Elle a ensuite épousé Andrew Parker Bowles en 1973 alors que Charles épousait Princesse Diana Spencer en 1981.

Plus de nouvelles royales :

Le couple est resté très proche au fil des ans et la relation s’est finalement transformée en une liaison. Après la séparation du roi Charles et de Diana en 1992, des messages vocaux intimes entre le roi et Camilla ont été publiés par le tabloïd britannique Le miroir, tout sauf confirmer l’infidélité.

Interrogé sur le mariage dans une interview de 1995 avec BBC, feu la princesse de Galles a déclaré: «Eh bien, nous étions trois dans ce mariage. Il y avait donc un peu de monde. »

Lien connexe En rapport: Couronnement du roi Charles : tout ce qu’il faut savoir sur la cérémonie de couronnement, les photos, les détails du concert, etc.

Bien que tous deux divorcés en 1996, ils ne rendraient leur relation publique qu’après la mort de Diana en 1997. Camilla et le roi Charles se sont mariés en 2005, après quoi elle a été nommée duchesse de Cornouailles. Par respect pour Diana, elle n’a pas pris le titre de princesse de Galles.

En quoi Queen Consort est-il différent de The Queen ?

La monarchie a deux types différents de reines, un titre pour les dirigeants et un pour l’épouse du monarque. La reine Elizabeth II était la « reine régnante », une dirigeante qui a revendiqué le trône par sa lignée et qui dirige l’empire de manière indépendante.

« Reine consort » est le titre donné à l’épouse d’un roi. Bien qu’ils n’aient aucun droit de décision, la reine consort est une partie importante de la monarchie, en tant que partenaire du roi et la femme la plus en vue du palais de Buckingham. Les épouses de reine précédentes incluent Reine Marie (femme de Le roi George V) et Reine Charlotte (femme de Le roi Georges III.)

Par quoi Camilla va-t-elle passer ?

Bien que Camilla ne soit pas la reine, elle sera connue sous le nom de « reine Camilla », selon les conventions de dénomination royales. Elle avait initialement prévu de prendre le titre de princesse consort, mais la reine Elizabeth II a renversé cette idée en février 2022, lorsqu’elle a annoncé que c’était son « souhait sincère » que Camilla prenne le titre de reine consort quand c’était l’heure de Charles. Le trône.

Camilla obtient-elle son propre couronnement ?

Comme le veut la tradition, la reine Camilla sera couronnée aux côtés de son époux le roi Charles II lors de sa prochaine cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster. Aucun plan public n’a encore été fait, et les initiés royaux disent que cela prendra « quelques mois » pour se produire.

La cérémonie de couronnement est, selon le site Internet de la famille royale, « une occasion d’apparat et de célébration, mais c’est aussi une cérémonie religieuse solennelle, qui est restée essentiellement la même pendant mille ans. Au cours des 900 dernières années, la cérémonie a eu lieu à l’abbaye de Westminster, à Londres. Le service est assuré par le archevêque de Canterbury, dont c’est presque toujours la tâche depuis la conquête normande en 1066. » Le couronnement de la reine Elizabeth n’a eu lieu que plus d’un an après son accession au trône, après la mort de son père.

Quelle couronne Camilla portera-t-elle ?

Les bijoux que vous portez comptent vraiment quand vous êtes un membre de la famille royale. Camilla portera probablement la fin chez la reine mère couronne, une variante plus petite et plus délicate de la couronne d’État impériale du roi, pour la cérémonie de couronnement.

Alors que les anciens consorts de la reine ont chacun fait fabriquer de nouvelles couronnes pour leurs couronnements, il est peu probable que Camilla fasse des mises à jour de la couronne emblématique de la reine maman. La pièce a été conçue en 1937 pour du roi George IV couronnement et comporte quatre arcs de diamant sertis de platine sur une base incrustée de diamants de croix pattée et de fleur de lys.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.