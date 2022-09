Le titre officiel du roi Charles confirmé alors que le monarque monte sur le trône

Le ROI Charles III sera désormais le titre officiel du monarque alors qu’il monte sur le trône après la mort de sa mère, la reine, à 96 ans.

La reine est décédée paisiblement à Balmoral jeudi – marquant la fin de son règne historique et déclenchant une vague de chagrin dans le monde entier.

Charles sera connu sous le nom de roi Charles III lorsqu’il montera sur le trône après la mort de sa mère, la reine Crédit : AFP

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

La déclaration disait: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Plus tard, le roi Charles, qui sera connu sous le nom de Charles III, rend hommage à sa mère.

Le roi a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Charles est maintenant roi d’Angleterre et épouse Camilla, reine consort.

A 73 ans, Charles est la personne la plus âgée à accéder au trône de l’histoire britannique.

Mais en 2005, le roi a envisagé de changer son nom en George lorsqu’il est monté sur le trône.

Il a envisagé d’abandonner le titre de Charles III en raison d’associations avec certaines des périodes les plus sanglantes de l’histoire de la monarchie, a déclaré le Times à l’époque.

Un certain nombre de rois à travers l’histoire de l’Angleterre ont adopté l’un de leurs deuxièmes prénoms lorsqu’ils sont montés sur le trône.

En fait, quatre des sept derniers monarques ont adopté des titres différents, dont le père de la reine George VI, qui a été baptisé Prince Albert.

Avec Charles comme roi, sa femme Camilla sera la reine consort.

Le Royaume-Uni a été immédiatement plongé dans un état de deuil après la mort de la reine, avec des plans pour ses funérailles et une journée nationale du souvenir à annoncer dans les prochains jours.

Cela survient alors que le drapeau de l’Union est mis en berne au palais de Buckingham.

Et un avis de décès de la reine a également été épinglé aux portes du palais.

La Grande-Bretagne va maintenant entrer dans 12 jours de deuil pour notre monarque le plus ancien.

Avant sa mort, le monarque était dit par le palais de Buckingham être “confortable” à Balmoral, où elle restait sous surveillance médicale.

Clarence House a confirmé que le roi Charles et Camilla se sont rendus à Balmoral ce matin.

Et le prince William s’y est rendu avec Andrew, Edward et Sophie Wessex cet après-midi, alors que les craintes pour la santé du monarque grandissaient.

Leur avion, un Dassault Falcon, a été aperçu atterrissant à Aberdeen peu avant 16 heures.

Le duc de Cambridge a ensuite été vu en train de conduire les membres de la famille à Balmoral pour être avec Queen.