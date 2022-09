Le titre, la date de sortie et le casting de la saison 11 d'”American Horror Story” annoncés

Les fans d'”American Horror Story” peuvent enfin pousser un soupir de soulagement alors que les détails de la onzième saison de l’émission ont enfin été annoncés, y compris le titre “American Horror Story : NYC”.

Après des mois de spéculations de la part des fans sur le thème de la saison à venir, FX a annoncé jeudi que la saison s’appellera “NYC” et sera diffusée le 19 octobre.

Deux épisodes seront diffusés à la date de la première, avec deux épisodes diffusés chaque mercredi pendant les quatre semaines suivantes. Les épisodes seront disponibles en streaming sur Hulu le lendemain de leur diffusion.

Au moment où la saison 11 commence, cela fera une année entière depuis la fin de la saison 10 et les fans de la série manquaient de patience en attendant des nouvelles de la nouvelle saison.

‘AMERICAN HORROR STORY: CULT’ LE GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE RÉVÈLE L’IMAGE DE DONALD TRUMP ET HILLARY CLINTON

Leur patience avait commencé à être si mince que les propriétaires de divers comptes de fans sur les réseaux sociaux se sont réunis pour publier une déclaration menaçant de faire grève en raison de la rétention d’informations par le réseau. Avant l’annonce de jeudi, la seule information dont disposaient les fans était que la saison 11 allait être diffusée à l’automne.

Bien que peu d’informations soient connues sur la nouvelle saison en termes de scénario, la liste des acteurs a été publiée. Les vétérans du spectacle Joe Mantello, Billie Lourd, Leslie Grossman, Isaac Powell, Denis O’Hare, Patti LuPone et Zachary Quinto sont sur le point de revenir, ainsi que de nouveaux visages.

Les nouveaux arrivants incluent Sandra Bernhard et Charlie Carver, et bien qu’ils soient nouveaux dans “American Horror Story”, ils ne sont pas nouveaux dans l’univers de Ryan Murphy. Bernhard a travaillé avec Murphy sur “Pose”, tandis que Carver a travaillé avec lui sur “Ratched” et “The Boys in the Band”.

Murphy est le cerveau derrière l’opération “American Horror Story” alors qu’il produit, écrit et dirige la série. Il est surtout connu pour avoir créé certaines des séries les plus populaires de l’histoire récente, notamment “Pose”, “Glee”, “American Horror Story” et “American Crime Story”.

Entrant dans sa onzième saison, “American Horror Story” est officiellement devenue la série d’une heure la plus longue de l’histoire de FX et a attiré de nombreux fans en cours de route. En tant que série d’anthologies, chaque saison suit un nouveau groupe de personnages alors qu’ils naviguent dans leurs mondes respectifs.

Les saisons précédentes incluent “Murder House” (Saison 1), “Asylum” (Saison 2), “Coven” (Saison 3), “Freak Show” (Saison 4), “Hotel” (Saison 5), “Roanoke” (Saison 6), “Cult” (saison 7), “Apocalypse” (saison 8), “1984” (saison 9) et “Double Feature : Red Tide and Death Valley” (saison 10).

La demande pour “American Horror Story” était si élevée que Murphy et son partenaire producteur Brad Falchuk ont ​​créé une émission dérivée, “American Horror Stories”. Bien que les deux soient des séries d’anthologies, le spin-off présente des épisodes autonomes, tandis que l’original présente un scénario continu tout au long de la saison.