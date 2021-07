Le titre du ‘Satyanarayan Ki Katha’ de Kartik Aaryan sera modifié | Films Actualités

Bombay : Le réalisateur Sameer Vidwans, qui devrait réaliser « Satyanarayan Ki Katha » avec Kartik Aaryan, a publié une déclaration officielle sur le changement de titre du film samedi soir. Le réalisateur affirme que la décision de changer de nom vise à éviter de blesser les sentiments.

Vidwans a partagé la déclaration sur Twitter et Kartik a re-tweeté et partagé la déclaration de ses identifiants Twitter et Instagram vérifiés.

La déclaration disait: « Un titre du film est quelque chose qui émerge organiquement à travers le processus créatif. Nous avons pris la décision de changer le titre de notre film récemment annoncé ‘Satyanarayan Ki Katha’ pour éviter de blesser les sentiments, même si c’est purement involontaire. Les producteurs du film et l’équipe créative soutiennent également totalement cette décision. Nous annoncerons un nouveau titre pour notre histoire d’amour au cours de notre voyage. Cordialement, Sameer Vidwans. «

Les détails sur le nouveau titre sont encore secrets.

Coproduit par Namah Pictures et Nadiadwala Grandson Entertainment, la bannière de Sajid Nadiadwala, le film marquera la première collaboration entre Kartik et Sajid Nadiadwala.

Le film est prêt à sortir sur les planchers vers la fin de cette année.