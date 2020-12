Un nouvel organe de médiation des différends concernant l’accord commercial sur le Brexit s’appellera le Conseil de partenariat conjoint, il est entendu.

L’organisme de réglementation veillera à ce que l’accord nouvellement conclu soit correctement appliqué et interprété et arbitrera tout affrontement entre la Grande-Bretagne et l’UE au sujet du commerce, a-t-on affirmé.

L’organisme sera créé en tant que médiateur tiers pour éviter que la Grande-Bretagne et l’UE ne demandent l’aide de la Cour européenne de justice.

On suggère que le conseil aurait divers sous-comités pour gérer différents aspects du traité.

Mais à part le nom et quelques détails rares, on sait peu de choses sur le corps mystérieux.

Boris Johnson avait précédemment déclaré qu’un « arbitrage indépendant par des tiers » serait utilisé si l’une des parties estimait qu’il était « injustement compromis » par l’autre.

C’est un signal du Premier ministre qui donne suite à l’engagement de la campagne Brexit de retirer la Grande-Bretagne de la sphère d’influence juridique de l’UE.

L’un des points de discorde dans les négociations commerciales était la crainte de Bruxelles de voir la Grande-Bretagne profiter de la sortie du bloc en abaissant les normes pour rendre ses entreprises plus compétitives.

L’UE craignait également que le Royaume-Uni puisse apporter une aide financière plus importante à ses propres entreprises.

En conséquence, il a exigé des «règles du jeu équitables» pour éviter une course vers le bas sur des questions telles que les droits des travailleurs et la réglementation environnementale.

Il voulait également que la Grande-Bretagne continue d’accepter un grand nombre de règles de l’UE.

Le Royaume-Uni a déclaré que cela constituerait une «menace existentielle» pour sa souveraineté. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle se contenterait de No Deal plutôt que d’être liée aux règles de l’UE après le Brexit.

Dans le cadre de l’accord annoncé hier, il y aura un accès à tarif nul et sans quota au marché unique de l’UE – et M. Johnson a maintenu la capacité de s’écarter des normes de Bruxelles, sans aucun rôle pour la Cour de justice européenne.

Les différends seront réglés par le groupe spécial d’arbitrage indépendant, semblable aux structures déjà prévues dans l’accord de retrait et à celles couramment utilisées dans les situations de commerce international.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street cette semaine, M. Johnson a déclaré: « Dans le contexte de cette zone de libre-échange géante que nous créons conjointement, le stimulus de la concurrence réglementaire nous profitera à tous les deux.

« Et si une partie pense qu’elle est en quelque sorte injustement compromise par l’autre, puis soumise à un arbitrage indépendant par une tierce partie et à condition que les mesures soient proportionnées, nous pouvons l’un ou l’autre de nous décider – en tant qu’égal souverain – de protéger nos consommateurs.

« Mais ce traité prévoit explicitement qu’une telle action ne devrait se produire que rarement et les concepts d’uniformité et d’harmonisation sont bannis au profit du respect mutuel, de la reconnaissance mutuelle et du libre-échange. »

Un porte-parole de Downing Street a ajouté: «L’accord est basé sur le droit international, pas sur le droit de l’UE. Il n’y a aucun rôle pour la Cour européenne de justice et aucune obligation pour le Royaume-Uni de continuer à suivre le droit de l’UE ou d’être contraint de garder le droit de l’UE tel qu’il est actuellement …

«Cet accord comprend un engagement à maintenir des normes élevées en matière de travail, d’environnement et de climat sans donner à l’UE son mot à dire sur nos règles et comprend des clauses uniques qui garantissent que[nosengagementsnerestreignentjamaisnoslégislateurs[ourcommitmentsneverrestrictourlawmakers

« Si le Royaume-Uni exerce son droit souverain à avoir des règles différentes de celles de l’UE, toutes les questions soulevées seront traitées équitablement par un processus d’arbitrage indépendant sans rôle pour les juges de l’UE. »

Ils ont ajouté: «Un examen formel des arrangements peut avoir lieu après quatre ans. Si le Royaume-Uni ou l’UE estiment que le système ne fonctionne pas équitablement, l’une ou l’autre des parties aura la capacité de mettre fin à l’accord sur le commerce. Le Royaume-Uni et l’UE échangeraient alors à des conditions de style australien ».

Le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE le 31 décembre, de sorte que les règles et réglementations relatives au commerce de tout, des pièces automobiles au camembert, changeront.

En fin de compte, les deux parties ont convenu d’une base commune de réglementations sur certaines questions, en dessous de laquelle aucune des deux parties ne plongera.

Cependant, l’UE avait également insisté sur le fait que si une partie relevait les normes et que l’autre ne le faisait pas, cette dernière devrait être sanctionnée si le fait de ne pas suivre le rythme aboutissait à une concurrence déloyale.

Au lieu de cela, les deux parties ont convenu d’un mécanisme indépendant pour résoudre les problèmes si une partie s’éloigne trop des normes communes. Cela rendrait finalement des décisions sur les tarifs de rétorsion en cas de différend.

Le gouvernement affirme avoir «gagné» cinq des huit points de friction clés dans cette partie des négociations, y compris le droit de l’UE, la capacité du Royaume-Uni à fixer ses propres taux de subvention, la concurrence et les règles fiscales.

Dans un « tableau de bord » qu’il a produit avant l’accord des pourparlers, il a déclaré:

Le Royaume-Uni a rejeté les demandes de l’UE pour un mécanisme « d’équivalence » et a plutôt obtenu une clause de révision et de rééquilibrage qui permet à chaque partie de lancer un examen formel des parties économiques de l’accord, y compris les dispositions sur des conditions de concurrence équitables, et de mettre à jour l’équilibre des l’accord au fil du temps.

« Toutes les mesures de rééquilibrage à court terme sont strictement limitées et proportionnées et soumises à l’approbation d’un groupe d’arbitrage indépendant. »

Cela a été présenté comme une «victoire» pour le Royaume-Uni.

Interrogée lors d’une conférence de presse à Bruxelles cet après-midi sur la manière dont l’UE fera en sorte que le Royaume-Uni s’en tient à son côté de l’accord, Mme Von der Leyen a déclaré: « Nous avons des mesures fortes qui peuvent être prises si une partie ne respecte pas les règles »

« Donc, à partir des mécanismes de rééquilibrage intégrés aux mécanismes de règlement des différends, pour revoir les clauses et l’examen global, par exemple, après quatre ans, pour voir si les deux parties ont joué par les règles, que les règles du jeu équitables sont effectivement équitables. Et il y a l’engagement de suivre tout ce qui a été convenu dans cet accord.

« Donc, à partir de l’expérience que nous avons eue, nous avons intégré des garanties qui sont nécessaires pour nous assurer que les deux parties sont fortement incitées à s’en tenir à ce qu’elles ont convenu. »