Kartik Aaryan a annoncé son prochain film « Satyanarayana Ki Katha », sous la bannière du cinéaste Sajid Nadiadwala le 23 juin. Le film est une saga d’amour musicale avec Kartik en tête. Il joue le rôle d’un habitant de Gwalior, la plupart des tournages ont également été réalisés dans le Madhya Pradesh. Mais avant que le film ne puisse décoller, il a dû faire face à certaines controverses.

Le « Sanskriti Bachao Manch » de Bhopal a demandé l’enregistrement d’une plainte contre Sajid pour incitation et atteinte aux sentiments des hindous. Le Pandit Chandrashekhar Tiwari, président du Sanskriti Bachao Manch, a averti Sajid que le comité ne tolérera en aucune façon l’insulte de nos divinités.

Tiwari a également souligné que ces derniers temps, Bollywood a constamment réalisé des films qui vont à l’encontre des sentiments hindous. Il a expliqué que depuis quelques années, les non-conformistes tentent d’humilier les divinités hindoues à travers des films comme « OMG : Oh My God ! », « PK », « Loveratri », « Tandav » et maintenant avec « Satyanarayan Ki Katha ».

Tiwari a ajouté qu’il enverrait un mémorandum au député Pragya Sadhvi et au ministre de l’Intérieur, Amit Shah, concernant cette question. Il a déclaré: « Dimanche, par l’intermédiaire du député Pragya Sadhvi, j’essaierai également d’arrêter la production du film en déposant une plainte auprès du ministre de l’Information et de la radiodiffusion. Après cela, le ministre de l’Intérieur de l’État remettra un mémorandum à Narottam Mishra, BJP Chef. »