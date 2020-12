SAN FRANCISCO – Wall Street aime un vainqueur de la pandémie. Les actions de DoorDash ont grimpé en flèche mercredi lors de leur premier jour de négociation, couronnant une année de croissance démesurée pour la plus grande entreprise de livraison de nourriture du pays. L’action DoorDash a ouvert à 182 $, 78% au-dessus de son prix d’offre publique initial de 102 $, et s’est rapidement échangée à la hausse. La société a levé 3,4 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand appel public à l’épargne de l’année. Les investisseurs se sont empilés dans le stock malgré les pertes profondes de DoorDash et le marché extrêmement concurrentiel dans lequel il opère. Dans la semaine précédant son introduction en bourse, DoorDash a augmenté sa fourchette de prix proposée de 16% à 92,5 $ par action au point médian, avant de fixer un prix encore plus élevé. La pandémie a été une aubaine pour l’entreprise, car les gens se sont tournés vers les services de livraison alors qu’ils étaient coincés chez eux. Tony Xu, directeur général de DoorDash, a déclaré que la société essaierait de ne pas «chasser le tableau de bord» et le battage médiatique boursier. «Je reconnais l’importance de ce jalon et du moment, mais c’est un jour de ce voyage de plusieurs décennies», a-t-il déclaré. La liste de DoorDash annonce une semaine de bannières d’offres publiques pour les start-ups technologiques. Airbnb prévoit de fixer le prix de son offre plus tard mercredi et de commencer à négocier jeudi. La société de location de maisons a déjà relevé une fois sa fourchette de prix d’offre et pourrait être évaluée à 42 milliards de dollars, bien au-dessus de sa valorisation de 18 milliards de dollars sur le marché privé cette année.

La start-up e-commerce Wish, la société de jeux vidéo Roblox et la start-up immobilière OpenDoor prévoient également de lister leurs actions avant la fin de l’année. Les événements devraient offrir des bénéfices exceptionnels aux fondateurs, aux employés et aux investisseurs des entreprises au cours de ce qui devrait être l’année la plus chargée pour les introductions en bourse depuis 1999, avec plus de 200 sociétés ouvertes à ce jour. Beaucoup de ces entreprises perdent de l’argent. Même ainsi, les investisseurs leur ont largement accueilli chaleureusement lors de leur entrée en bourse. Les investisseurs privés ont évalué Snowflake, une société d’entreposage de données, à 12 milliards de dollars avant son introduction en bourse en septembre. Depuis lors, sa valorisation a grimpé à 107 milliards de dollars. Les débuts de DoorDash montrent également les disparités économiques extrêmes créées par la pandémie. Les restaurants, qui luttent pour survivre aux fermetures imposées par le gouvernement, s’appuient de plus en plus sur des applications de livraison comme DoorDash pour rester en affaires.

Les applications, qui envoient des armées de travailleurs pour ramasser et livrer les commandes, facturent des frais qui, selon certains restaurateurs, sont onéreux. Dans de nombreux cas, les commandes à emporter n’ont pas compensé la perte de revenus des repas à l’intérieur. Des chaînes telles que Ruby Tuesday, California Pizza Kitchen et la société mère de Chuck E. Cheese ont fait faillite cette année.