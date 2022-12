Le titre de poste bizarre du nouvel entraîneur des Gardiens fait allusion aux priorités de 2023

Les Gardiens sont devenus une entreprise à part entière avec leur nouveau titre de poste d’entraîneur, mais cela fait allusion à ce qui est le plus important pour 2023.

Un titre de poste fantaisiste est un moyen astucieux de rendre un travail plus glamour ou important qu’il ne l’est. Par exemple, “Technicien en gestion des installations» pourrait simplement être la même chose que « concierge ».

Les Gardiens se transforment en entreprise avec l’une de leurs nouvelles recrues d’entraîneurs et son titre de poste. Mais alors que la plupart des titres de poste fantaisistes sont vides, celui-ci pourrait en fait sonner vrai et donner quelques indices sur ce qui est toujours important pour l’équipe en 2023.

Le nouveau titre d’entraîneur des Gardiens fait allusion aux priorités de 2023

Les Guardians ont connu un succès surprenant l’année dernière, emmenant les Yankees de New York à cinq matchs complets lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires malgré l’une des masses salariales les plus basses de la ligue. Avec ce succès, certains de leurs entraîneurs ont obtenu des promotions méritées et sont passés à d’autres équipes, laissant des ouvertures que l’équipe a remplies avec des entraîneurs AAA.

L’un des rôles qu’ils remplissaient était « Coordonnateur de la production de la course », ce qui, je suppose, est synonyme de « Coordonnateur offensif » ou « Coach offensif ».

Nouveaux entraîneurs des Gardiens Enclos des releveurs : Rigo Beltrán

* a passé les 4 dernières années en tant qu’entraîneur des lanceurs AAA

*remplace Brian Sweeney, maintenant entraîneur des lanceurs KC Coordonnateur de la production de Run (semble fantaisiste): Jason Esposito

* a passé les deux dernières années comme entraîneur des frappeurs AAA

*remplace Justin Toole, désormais directeur SEA de PD – Zack Meisel (@ZackMeisel) 20 décembre 2022

Jason Esposito, qui était auparavant entraîneur des frappeurs AAA pour les Guardians, assume ce titre de poste sophistiqué et ce nouveau rôle. Bien qu’il soit facile de voir ce titre de poste comme beaucoup de mots signifiant simplement « entraîneur offensif », il indique quelque chose d’important : les courses sont les plus chose importante, et beaucoup de bêtises en attaque n’ont pas d’importance si cela ne se traduit pas par des joueurs touchant leur base.

Cleveland a marqué 4,23 points par match la saison dernière, ce qui était au milieu de la route, 19e de la MLB. L’équipe était en fait 6e dans la Ligue américaine, cependant, mais l’a fait en combinant des jeux qui n’étaient pas aussi flashy. Ils se sont classés 14e pour les circuits dans la Ligue américaine. Cependant, ils se sont classés sixièmes de la ligue et troisièmes de l’AL en triples par match.

Dans leur série contre les Yankees, rappelez-vous qu’ils ont marqué 2 points ou moins dans trois des cinq matchs, dont seulement trois points au cours des deux derniers matchs que les Yankees ont pris pour revenir et gagner la série. Marquer un seul point dans un match 5 pour remporter la série n’est pas quelque chose qu’ils peuvent répéter cette année.

Le livrable le plus important pour Esposito a été précisé avec son identité et son titre de poste au sein de l’équipe : Score runs.

Le grand mouvement de l’intersaison des Guardians a été d’ajouter Josh Bell qui a le potentiel d’apporter beaucoup à la table offensivement. Il a malheureusement eu du mal dans la seconde moitié de l’année dernière avec San Diego et s’est retrouvé dans de nombreux doubles jeux. Mais son .936 OPS en 2019 avec les Pirates de Pittsburgh laisse entrevoir ce que les Gardiens espèrent obtenir en l’ajoutant à une jeune liste passionnante.