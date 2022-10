Le titre de l’UFC revient en Russie, déclare un fier leader

Le Daghestan a réagi après que le héros local Islam Makhachev ait remporté le titre des poids légers de l’UFC

Le chef de la République russe du Daghestan, Sergey Melikov, a partagé sa joie après qu’Islam Makhachev soit devenu le dernier combattant de la région à être sacré champion de l’UFC samedi soir.

Makhachev, 31 ans, a suivi les traces de son ami et mentor Khabib Nurmagomedov en remportant le titre des poids légers dans la promotion d’élite mondiale du MMA.

Makhachev a soumis le Brésilien Charles Oliveira lors de l’événement principal de l’UFC 280, déclenchant des célébrations à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi mais aussi chez lui au Daghestan – où le foyer des sports de combat a accueilli son deuxième roi de l’UFC.

“Islam Makhachev est un champion de l’UFC !” a écrit le chef local extatique Melikov sur sa chaîne Telegram.

«Nous attendions tous ce combat et ne doutions pas que ce serait le résultat.

“Après le départ à la retraite de Khabib Nurmagomedov, la ceinture est brièvement restée chez un représentant d’un autre pays [Charles Oliveira]et aujourd’hui il est rentré chez lui – en Russie !

“Les sportifs du Daghestan sont redevenus premiers dans une ligue aussi prestigieuse”, a ajouté Melikov.

Melikov a salué le dernier champion UFC de sa région.

© RIA Novosti / Evgueni Biyatov



“Je sais que derrière cette victoire, il y a un entraînement difficile sous le contrôle strict de Khabib, les sentiments et la foi des fans et, bien sûr, les efforts de l’Islam, qui a tout donné et prouvé au monde entier qu’il est maintenant le meilleur poids léger,” écrit le chef local.

«Je félicite Islam, Khabib et tous ceux grâce auxquels les Daghestanais célèbrent cette fête aujourd’hui, car nous percevons les victoires sportives comme des vacances.

“Béni soit le souvenir d’Abdulmanap Magomedovich Nurmagomedov, qui a élevé une pléiade de champions du Daghestan.

« Ce triomphe est aussi le sien ! La ceinture est désormais entre de bonnes mains. Nous sommes fiers de toi, Islam !

Lire la suite La star russe Makhachev remporte le titre des poids légers de l’UFC

Makhachev a soumis l’ancienne championne des poids légers Oliveira via un étranglement bras-triangle au deuxième tour de leur combat, mettant fin à la séquence sans défaite de cinq ans du Brésilien.

Le natif de Makhachkala a également réalisé une prophétie faite par Khabib et son défunt père, Abdulmanap Nurmagomedov.

Les deux Nurmagomedov avaient proclamé que Makhachev monterait au sommet de la division des poids légers de l’UFC, une fois que Khabib aurait pris sa retraite.

“The Eagle” a mis fin à sa propre carrière invaincue en 2020, après la mort d’Abdulmanap en raison de complications résultant d’une infection à Covid-19 plus tôt cette année-là.

Nurmagomedov Sr avait supervisé l’ascension non seulement de son fils, mais aussi celle de Makhachev.

Khabib a repris le rôle d’entraîneur de son père après sa sortie de la compétition, et Makhachev a rendu hommage à la famille Nurmagomedov dans son discours d’après-combat.

“Ma ceinture est pour mon entraîneur pour Abdulmanap Nurmagomedov. Il a dit s’entraîner dur et tu vas être champion. Khabib et son père m’ont fait, “ dit Makhatchev.

Makhachev photographié avec feu Abdulmanap Nurmagomedov, Khabib et son collègue combattant de l’UFC Abubakar Nurmagomedov.

© Instagram / Islam Makhatchev



Makhachev est désormais invaincu lors de ses 11 derniers combats, n’ayant subi qu’une seule défaite en 24 combats professionnels de MMA.

Il devient également le troisième champion russe de l’UFC de l’ère moderne. Khabib a été le premier ces derniers temps avec son succès au titre des poids légers en 2018, tandis que le combattant sibérien des poids coq Petr Yan a rejoint ces rangs en 2020.

Yan a ensuite perdu ce statut à la suite d’une défaite controversée par disqualification contre Aljamain Sterling, suivie d’une défaite par décision partagée lors de leur match revanche.

Plus loin en arrière, Oleg Taktarov a revendiqué être le premier champion russe de l’UFC après avoir remporté le sixième tournoi de la promotion en 1995.

La première défense du titre de Makhatchev a été présentée comme contre le champion australien des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, qui est entré dans l’octogone à Abu Dhabi samedi soir pour souligner sa volonté de se battre.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur de Khabib affirme que son protégé pourrait être un meilleur attaquant et élève qu’un grand de l’UFC