Le titre de Liga MX de Pachuca présente les stars mexicaines de la prochaine génération

Après avoir regardé Pachuca hisser le titre Apertura 2022 de la Liga MX dimanche, on ne peut s’empêcher de faire des comparaisons avec la dernière fois Los Tuzos a décroché un titre mexicain de premier plan en 2016. Il y a un peu plus de six ans, le scénario semblait étrangement similaire.

Les deux histoires présentent un manager uruguayen de Montevideo (Diego Alonso alors, Guillermo Almada maintenant) utilisant un style de jeu efficace, une base solide tout au long de la saison régulière (8V-6D-3D et 30 points en 2016, 9V-5D-3D et 32 points en 2022) et plus particulièrement, une liste bien équilibrée qui comprenait des joueurs prometteurs de l’académie.

Bien connu au Mexique pour avoir produit certains des talents les plus prometteurs du pays – ce qui a conduit à un partenariat annoncé en août avec d’autres architectes talentueux Ajax – Los Tuzos a prospéré il y a quelques années avec des options jeunes telles que Hirving Lozano, Erick Gutierrez et Rodolfo Pizarro en tant que personnages clés. Avant de devenir des noms familiers, le trio était des stars en herbe qui avaient reçu des rôles de départ par Alonso alors que l’équipe se dirigeait vers la finale de Clausura 2016 contre les grands dépensiers de Monterrey.

Gutierrez, alors âgé de seulement 20 ans, portait le brassard de capitaine lors du match aller. À ses côtés, Lozano (20 ans) et Pizarro (22 ans) ont joué un rôle central dans leurs efforts offensifs qui les ont finalement poussés au-delà Los Rayados et à un résultat global de 2-1 qui a assuré le championnat Clausura.

Pour Lozano et Gutierrez, les déménagements en Europe ont suivi, le premier maintenant à Naples et le second au PSV Eindhoven. Pizarro est resté en Amérique du Nord mais a augmenté son stock avec des championnats de ligue supplémentaires et des récompenses individuelles telles qu’une apparition du meilleur XI de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2018 et une apparition du meilleur XI de la Liga MX dans la Clausura 2019.

Avec plus de 30 sélections chacun pour le Mexique, les trois joueurs sont des réussites de l’académie de Pachuca. Lors de la finale de la semaine dernière, il était facile de repérer les Tuzos des prodiges qui peuvent devenir les prochaines sommités à émerger de la Liga MX.

Au cœur du milieu de terrain, il y a eu énormément d’intrigues chez Erick Sanchez, 23 ans. Brillant comme l’un des meilleurs joueurs dans la défaite totale de Toluca 8-2 en finale, Sanchez a couvert une quantité incroyable de terrain avec ses interventions défensives et son jeu. Après avoir fait ses débuts seniors avec le Mexique à l’été 2021, le milieu de terrain est désormais en lice pour une place en Coupe du monde en novembre.

Derrière lui à l’arrière gauche, le Mexicain-Américain de 21 ans Mauricio Isais a été une révélation pour Pachuca avec sa capacité à faire des courses dangereuses tout en fournissant des tacles cruciaux dans le dos. Découvert en 2017 par Alianza, le plus grand programme de football de base amateur aux États-Unis pour les joueurs latinos, le Texan a désormais un titre de Liga MX en main, un but en finale de championnat et une prochaine invitation à s’entraîner avec le Mexique avant la Coupe du monde.

Le défenseur de Pachuca, Kevin Alvarez, est également devenu un membre indispensable du XI. Faisant souvent des descentes sur le flanc en tant qu’arrière droit rapide, le natif de Colima, âgé de 23 ans, menaçait constamment contre Toluca et attendait avec impatience Le Trile défenseur est un titulaire possible pour l’équipe nationale du Qatar.

La liste continue lorsque vous examinez plus en détail la configuration de l’académie de Pachuca et la liste complète, et en fonction de la façon dont les choses se passent sur le marché des transferts cet hiver – TUDN a rapporté dimanche que des clubs étrangers regardaient déjà le milieu de terrain Luis Chavez – leur dernier titre pourrait s’avérer être le catalyseur des prochaines grandes choses du football mexicain. Même ainsi, produire des talents avec un potentiel passionnant n’est qu’une partie de l’équation pour Los Tuzos.

Bien que fournir la bonne plate-forme aux joueurs soit resté une constante pour le club au 21e siècle, l’autre partie du puzzle a nécessité un entraîneur qui donne des opportunités aux jeunes et trouve également une bonne harmonie avec des noms plus expérimentés et des ajouts étrangers. Depuis fin 2021, Almada est ce manager parfait.

“Cela témoigne de l’effort que nous avons fait cette année depuis l’arrivée d’Almada, qui a proposé une idée intense et puissante du football”, a déclaré le défenseur Gustavo Cabral après avoir cimenté le championnat de dimanche.

Arrivé à la fin de l’année dernière, l’entraîneur expressif et passionné a utilisé un style de jeu offensif et direct qui a donné un rôle important aux options de l’académie. Les entourant dans une formation 4-2-3-1, des joueurs vétérans comme Romario Ibarra, Oscar Murillo, Oscar Ustari et le vainqueur du Golden Boot Nicolas Ibañez sont le ciment qui a maintenu des performances constantes.

Guillermo Almada a été une révélation pour Pachuca, mais de plus grandes opportunités pourraient-elles inciter l’entraîneur uruguayen à quitter le club ? Agustín Cuevas/Getty Images

Lors de la saison Clausura de l’année dernière, Almada et son équipe se sont qualifiés pour la finale de la Liga MX, mais ont atterri juste après avoir perdu de peu contre Atlas. Des mois plus tard, ils sont revenus et ont fait une déclaration avec leur déroute de Toluca.

“Nous allons porter Pachuca à la place qu’il mérite”, a déclaré Ibañez après avoir aidé à soulever le trophée Apertura. “Aujourd’hui, c’est un pas en avant et nous allons beaucoup plus loin.”

Mais Almada, et peut-être quelques-uns de ses joueurs qui attirent beaucoup plus l’attention, resteront-ils dans les parages ?

Un poste vacant pourrait bientôt apparaître dans la pirogue du Mexique. On rapporte depuis longtemps que le manager Gerardo “Tata” Martino partira Le Tri après la Coupe du monde, et si tel est le cas, alors quelqu’un comme Almada – qui n’est pas seulement un vainqueur éprouvé mais qui a également un palmarès avec le soutien de jeunes joueurs mexicains – serait un choix parfait. Après un long processus de préparation à la Coupe du monde 2026, l’entraîneur uruguayen est un nom idéal qui pourrait inaugurer une nouvelle ère et génération.

Il en va de même pour son récent adversaire, le manager de Toluca Ignacio “Nacho” Ambriz. Malgré le score calamiteux de 8-2 lors de la finale d’Apertura, Ambriz et son équipe ont dépassé les attentes ces derniers mois. Autrefois 15e du classement la saison dernière, Ambriz a aidé à organiser une sérieuse refonte de la liste cet été qui est un travail en cours mais aussi suffisamment cohérent pour se qualifier pour la finale.

Entraînant et déjouant tous les managers lors des séries éliminatoires cette saison, en dehors d’Almada, Ambriz a contribué à restaurer son image en tant que l’un des meilleurs entraîneurs du Mexique après un passage moins qu’excitant en deuxième division espagnole qui n’a duré que quelques mois avec Huesca en 2021.

“C’est un génie”, a déclaré le milieu de terrain de Toluca Sebastian Saucedo à ESPN en octobre à propos d’Ambriz. “La façon dont il travaille les séances d’entraînement, la possession, toutes ces petites choses … ce gars est la vraie affaire.”

En fin de compte, ce sont Almada et Pachuca qui ont remporté le championnat Apertura dimanche. Décisifs sur leurs chances et portés par leurs habiles académiciens, Los Tuzos a remporté sa septième médaille d’argent en Liga MX depuis 1999 et est maintenant à égalité au sixième rang (avec Pumas et Tigres) dans le tableau de tous les temps pour l’élite mexicaine.

En 2023, Pachuca aura une occasion inestimable d’accroître encore sa reconnaissance et sa réputation grâce à la Ligue des champions de la CONCACAF et à la Coupe des ligues élargie qui mettra en vedette tous les clubs MLS et Liga MX. Au sein de leur liste, des compétitions supplémentaires créeront encore plus de chances de minutes pour les joueurs en développement de la célèbre académie du club.

Il y a six ans, Lozano, Gutierrez et Pizarro étaient ceux qui étaient excités. En octobre dernier, Sanchez, Isais et Alvarez ont été acclamés de la même manière. Et en 2023 ? Attendez-vous à voir encore plus de nouveaux visages qui émergent des plus admirés du pays futbol usine.