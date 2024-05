« Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés »

À couteaux tirés 3 a un titre : Wake Up Dead Man: un mystère à couteaux tirés.

« Le prochain mystère Benoit Blanc, la suite de Couteaux sortis et Oignon en verreest appelé Réveillez-vous l’homme mort», scénariste/réalisateur Rian Johnson révélé le Xanciennement Twitter, vendredi.

Une vidéo de 45 secondes sur la page X de Johnson a également officiellement confirmé que Daniel Craig reprendrait son rôle de Benoit Blanc dans le film qui devrait faire ses débuts sur Netflix l’année prochaine. Le géant du streaming sur son Site de Tudum a également déclaré que Craig reviendrait sous le nom de Blanc pour résoudre un nouveau mystère de meurtre.

« C’est vrai, Daniel Craig est de retour dans le rôle du suave enquêteur sudiste dans Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés, un nouvel opus de la franchise polar écrit et réalisé par Rian Johnson. Blanc va résoudre un tout nouveau mystère de meurtre dans un décor encore inconnu, entouré d’un nouveau groupe de suspects hauts en couleur. » a déclaré Netflix.

Le journaliste hollywoodien avait déjà fait état de l’accord Netflix pour les deux Couteaux Out suites, qui stipulaient que Johnson n’avait pas à prendre de notes du streamer, que Craig devait jouer dans les suites et que chacune devait avoir au moins le budget du film de 2019, qui était de l’ordre de 40 millions de dollars.

Johnson écrira et réalisera la deuxième suite de son film de 2019, un box-office surprise et un polar critique pour Lionsgate qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur scénario original. « J’aime tout dans les polars, mais l’une des choses que j’aime le plus est la malléabilité du genre. Il existe tout un spectre tonal, de Carr à Christie, et explorer cette gamme est l’une des choses les plus excitantes dans la réalisation de films de Benoit Blanc », a posté le réalisateur sur son fil X.

Il s’est avéré qu’au milieu de l’incertitude liée à la fermeture des salles de cinéma en période de pandémie, Netflix a émergé pour remplacer Lionsgate en tant que distributeur du film. Couteaux sortis suites de franchise. Le géant du streaming a dévoilé un accord colossal de 469 millions de dollars avec Johnson et son partenaire producteur chez T-Street, Ram Bergman, tous deux représentés par la CAA pour l’accord des deux films.

Les nouvelles de vendredi confirment que Netflix va de l’avant avec le Couteaux sortis suites, après avoir obtenu de Johnson et Bergman une solide franchise de films de cinéma pour sa plateforme de streaming, avec Craig à bord dans le rôle de Benoit Blanc.

On ne sait pas si Netflix donnera Réveillez-vous l’homme mort une sortie en salles, comme ce fut le cas avec Oignon en verre, qui a été présenté en première au Festival du film de Toronto. Et cela malgré le fait que le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, ait clairement indiqué que sa priorité était les abonnés Netflix, et non les sorties en salles.

L’original Couteaux sortis Conte policier a également tiré sa révérence à Toronto en 2019 avant sa sortie en salles, avec Chris Evans et Daniel Craig sur le tapis rouge.