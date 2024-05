Le titre de « Knives Out 3 » révélé ; Film à saluer en 2025

John Wilson/Netflix

Le prochain volet du Couteaux sortis la série a son titre. Le scénariste/réalisateur Rian Johnson a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux que le film s’appellerait Réveillez-vous l’homme mort. Il a également été confirmé que le film sortirait dans le courant de 2025 et que la production démarrerait bientôt avec le retour de Daniel Craig.

Johnson revient en tant que scénariste et réalisateur de la série et produira également la photo avec son partenaire Ram Bergman. Les détails de l’intrigue sont inconnus et pour l’instant, Craig est le seul talent impliqué.

La photo la plus récente, Oignon en verre, s’est incliné en 2022 avec le retour de Craig dans le rôle du détective de renommée mondiale Benoit Blanc. Le film a été créé sur Netflix après que le streamer ait conclu un accord record de 450 millions de dollars pour les deux suites, celle-ci étant la troisième de la série.