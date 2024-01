Le titre de « chien le plus vieux de tous les temps » de Bobi fait l’objet d’une enquête du Guinness World Record : NPR

basculer la légende Jorge Jerónimo/AP

Jorge Jerónimo/AP

Bobi, le Rafeiro do Alentejo de race pure, menait apparemment une vie de chien idyllique.

Son propriétaire, Leonel Costa, affirme que le chien pouvait se déplacer librement dans le petit village portugais où il vivait. Il avait un groupe d’« amis félins » et suivait un régime alimentaire exclusivement humain. Costa dit cependant qu’il a pris soin de faire tremper la nourriture de Bobi dans l’eau pour éliminer tout assaisonnement avant de le nourrir.

De l’avis de tous, Bobi a mené une vie calme et paisible jusqu’à sa mort le 20 octobre 2023, à l’endroit signalé. 31 ans. Mais certaines divergences soulèvent des questions sur la durée réelle de son existence.

Aujourd’hui, Bobi, autrefois considéré comme le “chien le plus vieux du monde”, a vu son titre temporairement suspendu alors que le Guinness World Records (GWR) enquête sur les inquiétudes concernant l’âge réel du chien, a déclaré une porte-parole à NPR.

Mardi, le groupe a déclaré qu’il examinait les preuves contenues dans le dossier, tout en recherchant de nouvelles informations et en « contactant les experts et ceux liés à la demande initiale ».

Dans des documents soumis à GWR, Costa a affirmé que le chien était né le 11 mai 1992. En février, le groupe a déclaré Bobi le plus vieux chien vivant au monde et le plus vieux chien de tous les temps. Ce classement détrôné Pointeun mélange de Chihuahua de 23 ans originaire de l’Ohio, qui avait remporté à peine deux semaines plus tôt le titre de chien vivant le plus âgé.

“Pendant que notre examen est en cours, nous avons décidé de suspendre temporairement les candidatures pour les titres de record du chien le plus âgé vivant et du chien le plus âgé de tous les temps jusqu’à ce que toutes nos conclusions soient en place et aient été communiquées”, a ajouté le groupe.

En règle générale, les races Rafeiro ont une espérance de vie de 12 à 14 ans.

L’Associated Press rapporte que les responsables du GWR “ont reçu une correspondance de certains vétérinaires remettant en question l’âge du chien et ont pris note des commentaires publics des vétérinaires et d’autres professionnels”.

On ne sait pas quand GWR terminera son enquête. Mais si Bobi perdait le titre de chien le plus âgé de tous les temps, il reviendrait à Bluey, un bouvier australien décédé en 1939 après avoir vécu 29 ans et cinq mois.