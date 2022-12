Le titre Chasing Mikel Arteta veut qu’Arsenal continue là où il s’est arrêté

Mikel Arteta a exhorté les dirigeants d’Arsenal à poursuivre là où ils s’étaient arrêtés en remportant leur premier titre de Premier League depuis 2004, lorsque l’élite du football anglais reprend après la pause de la Coupe du monde.

Les Gunners étaient en superbe forme, avec 12 victoires en 14 matches lorsque la ligue a été interrompue de manière sans précédent pour permettre à la première Coupe du monde organisée dans un hiver de l’hémisphère nord d’avoir lieu au Qatar.

Tout au long de la saison, les fans et les experts se sont demandé si la pause serait une aide ou un obstacle aux ambitions des clubs, avec Arsenal désormais sans Gabriel Jesus après avoir été renvoyé chez lui tôt de la Coupe du monde avec un problème de genou subi lors de la défaite choc du Brésil. par le Cameroun.

Arteta, cependant, était de bonne humeur avant le retour de son équipe en Premier League contre son rival londonien West Ham aux Emirats lundi.

“Vous savez, je veux que l’équipe joue d’une certaine manière, et plus nous sommes cohérents là-dessus, plus nous allons gagner”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Il y a de l’excitation, et nous devrions être excités et nous devrions saisir l’opportunité qui s’offre à nous.”

Arsenal a actuellement cinq points d’avance sur Manchester City, champion en titre.

City sera le dernier des prétendants au titre en action lors de la ronde des matches des vacances du lendemain de Noël lorsqu’ils se rendront mercredi à Leeds.

Newcastle, soutenu par l’Arabie saoudite, qui occupe la troisième place, est parti à Leicester lundi.

Les Magpies ont remporté pour la dernière fois un trophée national majeur en 1955 et tel est le désir du club du nord-est de mettre fin à cette sécheresse, Howe a utilisé ses cinq joueurs qui avaient été au Qatar lors d’une victoire 1-0 âprement disputée contre les rivaux de Premier League Bournemouth qui a obtenu une place dans les huit derniers de la Coupe de la Ligue.

La qualification en Ligue des champions reste également une réelle possibilité, Tottenham et Manchester United, respectivement quatrième et cinquième, talonnant Newcastle.

United, compte tenu de son statut, est peut-être le plus sous pression pour se classer parmi les quatre premiers, bien que le manager Erik ten Hag ait déclaré: “Je pense aussi pour le manager de Chelsea (Graham Potter), de Newcastle (Eddie Howe), tous ceux les clubs investissent beaucoup dans leur effectif. Donc, pour chaque manager, c’est une grosse pression d’entrer en Ligue des champions, c’est clair.”

Tottenham se rend à Brentford avec le manager Antonio Conte confiant que Harry Kane aura mis son chagrin de Coupe du monde derrière lui.

Le penalty manqué de Kane en fin de match contre son coéquipier des Spurs, Hugo Lloris, a été un moment clé de la défaite 2-1 de l’Angleterre en quart de finale contre la France.

“Non, honnêtement (je ne suis pas inquiet) parce que nous parlons d’un attaquant de classe mondiale”, a déclaré Conte.

Liverpool tentera de relancer sa saison à Aston Villa lundi.

Les loups de bas de tableau commencent leur quête de survie en haut vol sous le nouveau manager Julen Lopetegui lorsque l’ancien entraîneur de l’Espagne et du Real Madrid, qui a supervisé une victoire en Coupe de la Ligue en milieu de semaine contre Gillingham, fait ses débuts en Premier League à Everton.

“Pour moi, le seul objectif devant, c’est le prochain match”, a déclaré Lopetegui, qui a remplacé le limogé Bruno Lage.

Le match de Fulham contre Crystal Palace lundi sera leur premier match depuis la mort du grand club et vainqueur de la Coupe du monde 1966 George Cohen à l’âge de 83 ans.

Les chefs de la Premier League ont annoncé qu’il y aurait un moment d’applaudissements avant tous les matchs de haut vol entre le lendemain de Noël et le 28 décembre en l’honneur de Cohen, tous les joueurs et officiels portant des brassards noirs en signe de respect.

Agencements (1500 GMT sauf indication contraire)

Lundi : Arsenal contre West Ham (20h00 GMT), Aston Villa contre Liverpool (17h30 GMT), Brentford contre Tottenham (12h30 GMT), Crystal Palace contre Fulham, Everton contre Wolves, Leicester contre Newcastle, Southampton contre Brighton

Mardi : Chelsea contre Bournemouth (17h30 GMT), Manchester United contre Nottingham Forest (20h00 GMT)

Mercredi : Leeds contre Manchester City (20h00 GMT)

