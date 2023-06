Le titre belge d’Anvers change de mains 3 fois en 5 minutes

La saison de la Pro League belge s’est terminée ce week-end en trombe alors qu’un trio d’équipes en tête du classement a toutes réussi à mettre la main sur le trophée pendant les dernières minutes de la campagne 2022-23.

La saison régulière de 34 matchs de Pro League s’est terminée le mois dernier avec le Racing Genk à la première place, juste devant l’Union St.-Gilloise à la différence de buts, qui à son tour avait trois points d’avance sur Anvers, troisième.

Le trio a ensuite été rejoint dans les éliminatoires du titre (qui ont été introduites pour la première fois pour la saison 2009-10) par le Club de Bruges qui a terminé la saison régulière en quatrième, 13 points derrière Anvers en troisième et pourtant encore avec une chance d’émerger en tant que champion.

Après cinq matchs éliminatoires déjà (affrontés deux fois, à domicile et à l’extérieur), dimanche était la dernière journée d’action avec Anvers (46) et l’Union St.-Gilloise (46) au sommet de la mini-ligue, un point devant Genk en troisième (45) et Bruges hors course en quatrième (33.)

Au final, Anvers a fait match nul 2-2 avec Genk pour sceller le titre de la Pro League 2022-23 de manière époustouflante, tandis que l’Union a perdu 3-1 contre le Club de Bruges.

Mais au fur et à mesure que la dernière journée de match avançait, les buts ont commencé à voler et les deux scores ont fluctué, la destination du titre a été hachée et changée entre trois clubs en cinq minutes juste à la fin de la campagne.

Anvers a remporté la Pro League belge dans les dernières secondes. TOM GOYVAERTS/BELGA/AFP via Getty Images

Voici comment les choses se sont déroulées.

45 min : Genk 1-0 Anvers (Toluwalase Arokodare)

Cela a pris un certain temps, mais les choses ont finalement été mises en mouvement lorsque Arokodare a marqué le premier but de la journée, donnant l’avantage à Genk sur le coup de la mi-temps et les envoyant efficacement en haut du tableau.

46 min : Union St.-Gilloise 1-0 Club Bruges (Simon Adingra)

Immédiatement après la pause, Adingra a marqué contre une équipe de Bruges qui n’avait rien à jouer avec un but qui a permis à l’Union de revenir au sommet.

58 min : Genk 1-1 Anvers (Gyrano Kerk)

Anvers a marqué son premier but de l’après-midi juste avant l’heure de jeu via une égalisation de Kerk. Cependant, Anvers avait encore besoin d’un autre but s’ils voulaient usurper les leaders de l’Union dans le tableau.

75 min : Genk 2-1 Anvers (Bryan Heynen)

Genk a jeté une clé dans les travaux lorsque Heynen les a poussés en avant et à la deuxième place, à un point du leader Union.

89 min : Union St.-Gilloise 1-1 Club Bruges (Shion Homma)

Les fissures ont commencé à apparaître pour Union, qui a laissé filer son avance contre Bruges à la 89e minute pour propulser à nouveau Genk à la première place.

90+3 min : Union St.-Gilloise 1-2 Club Bruges (Noa Lang)

Avec Genk en tête de la ligue dans l’état actuel des choses, les aspirations au championnat de l’Union sont parties en fumée alors que leur capitulation tardive désastreuse a été aggravée par un autre but dans les arrêts de jeu pour Bruges.

Toby Alderweireld, à gauche, a frappé un superbe égaliseur pour remporter le titre. TOM GOYVAERTS/BELGA/AFP via Getty Images

90+4 min : Genk 2-2 Anvers (Toby Alderweireld)

Poursuivant désespérément un but tardif, le sauveur d’Anvers est venu sous la forme du défenseur vétéran Alderweireld, qui a lancé une frappe brillante de 20 mètres pour marquer un égaliseur qui a propulsé son équipe à la première place pour la première fois.

90+10 min : Union St.-Gilloise 1-3 Club Bruges (Cisse Sandra)

Union a expédié un autre but tardif pour effacer complètement leur défi.

À temps plein

Anvers a remporté un premier titre de Pro League depuis 1957, avec Alderweireld, né à Anvers – qui n’est revenu dans sa ville natale que l’été dernier – inscrivant son nom dans le folklore pour toujours.

Classement final

1. Anvers – 47

2. Union Saint-Gilloise – 46

3. Genk – 46

4. Club Bruges – 36