Le titre 42 touche peut-être à sa fin et le système d’immigration américain n’est pas prêt.

Le titre 42, le protocole de l’ère pandémique qui a empêché des millions de migrants d’entrer aux États-Unis pour demander l’asile, devrait prendre fin le 21 décembre. La politique, initialement adoptée sous l’ancien président Donald Trump, prétendument pour ralentir l’afflux de coronavirus aux États-Unis, est devenu un outil permettant aux républicains de continuer à imposer des restrictions à l’immigration.

Le titre 42 est une autorité de santé publique, pas une politique d’immigration ; cependant, les États dirigés par les républicains ont tenté de le maintenir en place en raison de son efficacité à freiner l’immigration, en particulier à la frontière sud. La fin de la politique, près de trois ans après sa mise en œuvre en mars 2020, signifiera un afflux de personnes que le gouvernement n’est pas bien équipé pour servir, ainsi qu’un débat relancé sur la façon de faire face à la nation brisée. la politique d’immigration.

L’administration du président Joe Biden a tenté de mettre fin à la politique en avril dernier, mais un juge de Louisiane a décidé en mai qu’un protocole administratif approprié devait être suivi pour lever officiellement le programme. Les États dirigés par les républicains ont de nouveau tenté d’intervenir via les tribunaux pour tenter de le maintenir en place, mais une cour d’appel fédérale a décidé vendredi que la politique devait prendre fin mercredi. Il est toujours possible que la Cour suprême intervienne avant cette date, car ces États dirigés par le GOP ont indiqué qu’ils feraient appel de leur affaire devant la plus haute cour, selon le Washington Post.

Les détracteurs de la politique affirment qu’elle a coûté à près de 2,5 millions de migrants leur droit légal de venir aux États-Unis pour demander l’asile à cause des conditions dans leur pays d’origine, y compris la violence et les catastrophes naturelles en Haïti, la répression politique à Cuba et les difficultés économiques désespérées au Venezuela. . Les partisans – principalement des républicains, mais parfois aussi l’administration Biden – ont combattu avec succès les tentatives d’annulation de la politique devant les tribunaux jusqu’à présent, faisant du titre 42 une partie durable du protocole d’immigration américain malgré son application supposée contingente et spécifique.

Les retombées de la fin de la politique mettront probablement à rude épreuve des ressources telles que la représentation légale, les tribunaux et le logement que les États-Unis sont mal équipés pour fournir, bien que les directives de l’administration sur la fin du titre 42 montrent une infusion d’argent et de ressources à la frontière. domaines. Cela signifie également que le débat persistant sur la politique d’immigration américaine est loin d’être terminé, les législateurs étant encore une fois à la croisée des chemins pour déterminer la meilleure façon de réorganiser le système – une tâche ardue dans un environnement politique profondément polarisé.

La fin du titre 42 mettra à rude épreuve un système déjà surchargé

Les directives du Département de la sécurité intérieure pour mettre fin à la politique indiquent que l’agence a alloué des ressources et du personnel à la frontière sud, y compris du personnel pour traiter les migrants entrants et des installations d’hébergement pour les héberger. L’agence a également indiqué qu’elle avait déployé des efforts concertés pour accélérer le délai de traitement des personnes soit libérées aux États-Unis et attendant leurs audiences d’immigration, soit renvoyées dans leur pays d’origine dans le but d’atténuer la surpopulation dans les communautés frontalières et installations.

Malgré ces efforts, le fait demeure que le système d’immigration est débordé et inefficace; le temps d’attente moyen pour les cas d’immigration est passé d’environ un an en 1998 à environ deux ans et demi en 2021, selon le système d’immigration TRAC de l’Université de Syracuse. Les migrants sont détenus dans des conditions insalubres et dangereuses dans le cadre du programme Remain in Mexico, et les ressources à but non lucratif et gouvernementales pour les aider après leur arrivée aux États-Unis sont déjà débordées.

Le titre 42 “a été mis en place sous l’administration Trump en utilisant une justification de santé publique douteuse et est devenu une stratégie nationale manifeste et de facto d’immigration et de sécurité des frontières en raison de son efficacité à empêcher les migrants d’entrer aux États-Unis”, comme l’a écrit Nicole Narea de Vox en mai. . Les républicains se battent pour le maintenir en place précisément pour cette raison ; plus de 2,4 millions de personnes ont été expulsées des États-Unis depuis la promulgation de la politique en mars 2020.

Les dirigeants politiques des États frontaliers mettent en garde contre la crise et le chaos lorsque la politique expirera. Le maire d’El Paso, au Texas, Oscar Leeser, un démocrate, a décrété l’état d’urgence dans sa ville – un point d’entrée clé à la frontière sud – déclarant lors d’une conférence de presse samedi que “Nous savons que l’afflux de mercredi sera incroyable. Ce sera énorme. Selon Leeser, « des centaines et des centaines » de personnes dorment déjà dans la rue alors même que les températures chutent ; l’état d’urgence permettra à la ville d’augmenter sa capacité d’hébergement, car des milliers de personnes devraient entrer quotidiennement dans la ville.

Entre 9 000 et 14 000 personnes devraient traverser la frontière sud chaque jour après la fin du titre 42, bien que les chiffres fluctuent en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’évolution des schémas de migration et les multiples passages frontaliers, a rapporté CNN en novembre. Les passages frontaliers sont désormais d’environ 6 000 à 7 000 par jour.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate, a averti dans une interview que l’afflux “casser” le système de traitement de l’immigration de son état et que la Californie ne pouvait pas financer les services fournis dans “un monde post-42”. Newsom a appelé le gouvernement fédéral à augmenter le financement des services d’immigration et à remédier au système d’immigration inadéquat du pays, tout en visant également les cascades de la ville sanctuaire du gouverneur de Floride Ron DeSantis du début de cette année. DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott, tous deux républicains, ont transporté des migrants qui ont traversé la frontière sud du Texas vers des endroits comme Chicago et Martha’s Vineyard en septembre.

Le titre 42 a bloqué un changement critique de la politique d’immigration

Le titre 42, introduit pour la première fois dans la loi par le biais de la loi de 1944 sur les services de santé publique, est toujours en vigueur bien que les Centers for Disease Control and Prevention évaluent la politique relative à la pandémie de Covid-19 tous les deux mois, selon l’ancien conseiller en migration de l’administration Biden, Tyler. Morane. Le CDC a indiqué en avril de cette année que la politique n’était plus nécessaire pour empêcher la propagation de Covid-19 ; comme l’a souligné Narea, certains experts en santé publique ne pensaient pas que c’était nécessaire lorsque le président de l’époque, Trump, l’a promulgué en mars 2020.

Mais les responsables de la santé publique n’étaient pas ceux qui poussaient la politique; l’effort a été dirigé par Stephen Miller, ancien conseiller principal de Trump et architecte en chef de sa politique d’immigration, qui s’est concentrée sur la réduction des niveaux globaux d’immigration vers les États-Unis, parfois par des moyens délibérément cruels. Même avant la pandémie, Miller cherchait des opportunités d’utiliser le titre 42 pour expulser les migrants, y compris lorsqu’il y a eu une épidémie d’oreillons dans la détention d’immigrants et que la grippe s’est propagée dans les postes de patrouille frontalière en 2019.

Les républicains ont été tellement investis dans la politique que non seulement ils ont tenté de bloquer son démantèlement à plusieurs reprises, mais ils ont également proposé de prolonger le titre 42 pendant au moins un an dans le cadre d’un nouveau cadre de politique d’immigration potentiel. Mais cette proposition n’est probablement pas sur la table pour le moment, car on ne sait pas très bien quels types de voies vers le statut juridique et la citoyenneté, ainsi que les ressources pour financer les extensions de programme nécessaires que les républicains sont prêts à envisager.

Biden aurait pu demander la fin de l’application du titre 42 lorsqu’il a pris ses fonctions pour la première fois en janvier 2021; en effet, il a annulé un certain nombre de politiques d’immigration néfastes de Trump dès son premier jour au pouvoir. Mais en janvier de cette année, l’administration défendait la politique devant les tribunaux, affirmant que la poursuite de l’expulsion des migrants était nécessaire pour la sécurité publique car les centres de traitement à la frontière ne sont pas équipés pour l’isolement et la mise en quarantaine des personnes infectées.

L’héritage du titre 42 tel qu’il a été utilisé pendant Covid-19 ne sera jamais le nombre de vies sauvées grâce à la politique ; c’est impossible à savoir, et cela n’a peut-être jamais été une justification adéquate de la politique. Au lieu de cela, le maintien du titre 42 pendant près de trois ans a bloqué des changements majeurs dans la loi sur l’immigration depuis la suppression du nombre d’arrivées. Cela a également certainement mis des êtres humains en danger, soit par une détention dangereuse au Mexique, soit par une expulsion vers leur pays d’origine. Mais peut-être que son héritage le plus accablant sera qu’il a privé potentiellement des millions de personnes de la possibilité de demander l’asile et leur droit légal de rechercher la sécurité et une nouvelle vie aux États-Unis.