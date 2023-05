Le titre 42 est terminé. Voici ce qu’il a fait et comment la politique d’immigration américaine évolue

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis mettent en place de nouvelles restrictions à leur frontière sud pour essayer d’empêcher les migrants de traverser illégalement et les encourager à la place à demander l’asile en ligne via un nouveau processus.

Les changements surviennent avec la fin des restrictions sur l’asile liées aux coronavirus qui ont permis aux États-Unis de refouler rapidement les migrants à la frontière américano-mexicaine au cours des trois dernières années. Ces restrictions sont connues sous le nom de Titre 42, car l’autorité provient du Titre 42 d’une loi de 1944 sur la santé publique autorisant des restrictions à la migration au nom de la protection de la santé publique.

La désinformation a tourbillonné et la confusion s’est installée pendant la transition. Un regard sur les nouvelles règles (et les anciennes) :

QU’EST-CE QUE LE TITRE 42 ET QUE FAIT-IL ?

Le titre 42 est le nom d’une autorité sanitaire d’urgence. C’était un vestige de l’administration du président Donald Trump et a commencé en mars 2020. L’autorité a autorisé les autorités américaines à refuser les migrants qui se sont présentés à la frontière américano-mexicaine au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Avant cela, les migrants pouvaient traverser illégalement, demander l’asile et être autorisés à entrer aux États-Unis. Ils étaient ensuite contrôlés et souvent libérés pour attendre la fin de leur dossier d’immigration.

En vertu du titre 42, les migrants ont été renvoyés de l’autre côté de la frontière et se sont vu refuser le droit de demander l’asile. Les responsables américains ont refoulé les migrants plus de 2,8 millions de fois. Les familles et les enfants voyageant seuls étaient exemptés.

Mais il n’y avait pas de réelles conséquences lorsque quelqu’un traversait illégalement la frontière. Ainsi, les migrants ont pu essayer encore et encore de traverser, au cas où ils entreraient aux États-Unis

Le président Joe Biden a initialement maintenu le titre 42 en place après son entrée en fonction, puis a tenté de mettre fin à son utilisation en 2022. Les républicains ont poursuivi, arguant que les restrictions étaient nécessaires pour la sécurité des frontières. Les tribunaux avaient maintenu les règles en place. Mais l’administration Biden a annoncé en janvier qu’elle mettait fin aux urgences nationales de COVID-19, et donc les restrictions aux frontières ont maintenant disparu.

Biden a déclaré que les nouveaux changements étaient nécessaires, en partie parce que le Congrès n’a pas adopté de réforme de l’immigration depuis des décennies.

ALORS QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Les restrictions du titre 42 ont été levées à 23 h 59 HAE jeudi.

L’administration Biden a mis en place une série de nouvelles politiques réprimant les passages illégaux. L’administration dit qu’elle essaie d’empêcher les gens de payer des opérations de contrebande pour faire un voyage dangereux et souvent mortel.

Maintenant, il y aura des conséquences strictes. Les migrants surpris en train de traverser illégalement ne seront pas autorisés à revenir pendant cinq ans et pourront faire l’objet de poursuites pénales s’ils le font.

NOUVELLES RÈGLES D’ASILE

En vertu du droit américain et international, toute personne qui vient aux États-Unis peut demander l’asile. Des personnes du monde entier se rendent à la frontière américano-mexicaine pour demander l’asile. Ils sont sélectionnés pour déterminer s’ils ont une crainte crédible d’être persécutés dans leur pays d’origine. Leur cas est ensuite soumis au système judiciaire de l’immigration pour déterminer s’ils peuvent rester aux États-Unis, mais ce processus peut prendre des années. Habituellement, ils sont libérés aux États-Unis pour attendre la fin de leur dossier.

L’administration Biden refuse désormais toute personne demandant l’asile qui n’a pas d’abord demandé protection dans un pays qu’elle a traversé, ou qui a d’abord fait une demande en ligne. Il s’agit d’une version d’une politique de l’administration Trump qui a été annulée par les tribunaux. Des groupes de défense ont intenté une action en justice pour bloquer la nouvelle règle quelques minutes avant son entrée en vigueur.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de San Francisco par le Center for Gender & Refugee Studies et d’autres groupes, allègue que l’administration Biden a «doublé» la politique proposée par Trump que le même tribunal a rejetée. L’administration Biden a déclaré que sa nouvelle règle était sensiblement différente.

QUI EST AUTORISÉ À ENTRER ?

Les États-Unis ont déclaré qu’ils accepteraient jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance du Venezuela, d’Haïti, du Nicaragua et de Cuba, à condition qu’elles viennent par avion, aient un parrain et postulent d’abord en ligne. Le gouvernement autorisera également jusqu’à 100 000 personnes du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras à entrer aux États-Unis qui ont de la famille ici si elles aussi postulent en ligne. Sinon, les autorités frontalières expulseront des personnes, y compris 30 000 personnes par mois du Venezuela, d’Haïti, du Nicaragua et de Cuba qui seront renvoyées de l’autre côté de la frontière vers le Mexique.

D’autres migrants peuvent également être autorisés à entrer s’ils postulent via l’application CBP One. À l’heure actuelle, 740 personnes par jour ont été autorisées à utiliser l’application, ce qui passe à 1 000 par jour.

QU’EN EST-IL DES FAMILLES ?

Les familles traversant illégalement la frontière seront soumises à des couvre-feux et le chef de ménage devra porter un bracelet de surveillance à la cheville. Les agents de l’immigration essaieront de déterminer dans les 30 jours si une famille peut rester aux États-Unis ou être expulsée. Habituellement, le processus prendrait des années.

L’administration Biden a envisagé de détenir les familles jusqu’à ce qu’elles aient passé les premiers contrôles d’asile, mais a plutôt opté pour les couvre-feux, qui se dérouleront de 23 heures à 5 heures du matin et commenceront bientôt à Baltimore ; Chicago; Newark, New Jersey; et Washington, DC, selon un responsable américain qui a parlé sous le couvert de l’anonymat car l’information n’était pas destinée à être publique. Les familles qui ne se présentent pas à leurs entretiens de sélection seront arrêtées par les autorités de l’immigration et expulsées.

SURPEUPLEMENT

Les postes de patrouille frontalière sont destinés à héberger temporairement les migrants et n’ont pas la capacité de contenir le volume de personnes qui arrivent. Certaines stations sont déjà trop fréquentées. En conséquence, des agents ont commencé à libérer des migrants aux États-Unis avec pour instruction de se présenter à un bureau d’immigration dans les 60 jours ou d’être expulsés.

Les agents ont été invités à commencer les libérations dans toutes les zones où les installations de détention étaient à 125% de leur capacité ou où la durée moyenne de détention dépassait 60 heures. On leur a également dit de commencer les libérations si 7 000 migrants étaient arrêtés à travers toute la frontière en une journée.

C’est déjà arrivé, avec quelque 10 000 personnes arrêtées mardi. Cela pourrait créer des problèmes pour les responsables de l’administration Biden qui tentent de réprimer ceux qui entrent dans le pays.

La Floride a intenté une action en justice affirmant que les communiqués violaient une décision de justice antérieure. Tard jeudi, un juge fédéral a accepté et a au moins temporairement interrompu le plan de libération de l’administration. L’administration des douanes et de la protection des frontières a déclaré dans un communiqué qu’elle se conformerait à l’ordonnance du tribunal, tout en la qualifiant de « décision préjudiciable qui entraînera un surpeuplement dangereux… et sapera notre capacité à traiter et à expulser efficacement les migrants ».

PÔLES MIGRATOIRES

Les responsables américains prévoient d’ouvrir 100 centres de migration régionaux dans l’hémisphère occidental, où les gens peuvent chercher un placement dans d’autres pays, dont le Canada et l’Espagne.

Il y aura des hubs en Colombie et au Guatemala, mais on ne sait pas où seront les autres ni quand ils seront opérationnels.

Les rédacteurs d’Associated Press Rebecca Santana à Washington et Elliot Spagat à San Diego ont contribué à ce rapport.

Colleen Long, l’Associated Press