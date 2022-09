Le Titanic II de Blue Star emprunterait le même itinéraire que l’original

Nous connaissons tous l’héritage du majestueux Titanic et son premier et dernier voyage malheureux, grâce à l’adaptation cinématographique de 1997 de James Cameron avec Leonardo Di Caprio et Kate Winslet. Bien que le navire n’ait jamais terminé son voyage inaugural et que son naufrage soit entré dans l’histoire comme l’une des tragédies les plus déchirantes du siècle, on ne peut s’empêcher de se demander ce que cela aurait fait de naviguer dans cette merveille architecturale.

Cependant, après plus de 100 ans depuis le naufrage du Titanic, bientôt de nombreuses personnes auront peut-être la chance de faire l’expérience du voyage dans le majestueux paquebot de luxe britannique avec le lancement du Titanic II.

Depuis son naufrage en 1912, la croisière de luxe britannique a captivé l’imagination des gens, mais après plus d’un siècle, un voyage plus sûr à bord de la réplique du navire pourrait être possible dans les mois à venir. L’intention de construire une copie exacte a été annoncée pour la première fois en 2013 par Blue Star Line, une entreprise détenue par le magnat minier australien Clive Palmer.

La réplique emblématique du navire à passagers le plus connu au monde devait être lancée cette année, bien que la date exacte n’ait pas encore été révélée, selon The Mirror.

Le Titanic II empruntera le même itinéraire que le navire d’origine lorsqu’il a effectué son voyage inaugural entre Southampton et New York et est entré en collision avec un iceberg. Il va sans dire que cette réplique, bien qu’elle soit basée sur le célèbre paquebot, aura des caractéristiques de sécurité et des systèmes de navigation considérablement plus mis à jour, a ajouté le rapport Mirror.

Cependant, il y aura de nombreuses références au Titanic lui-même dans l’architecture et la décoration intérieure, y compris une réplique presque exacte du grand escalier du navire en bois. Pour que les passagers puissent descendre en robe de soirée comme Rose l’a fait dans le film. Les divisions de classe sur Titanic II seront les mêmes que sur le premier Titanic. Les passagers peuvent réserver des billets dans les cabines de première classe, de deuxième classe et de troisième classe.

