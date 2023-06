Le Titanic et Edmund Fitzgerald sont tous deux considérés comme des lieux de sépulture. Pourquoi un seul est interdit

Le grand-père de Darren Muljo, Ransom « Ray » Cundy, était gardien à bord du SS Edmund Fitzgerald lorsqu’il est tombé lors d’une tempête le 10 novembre 1975 sur le lac Supérieur.

Et c’est sa mère, Cheryl Rozman, qui est décédée depuis, qui a contribué à faire pression sur le gouvernement de l’Ontario pour qu’il rende le site presque interdit et le préserve comme une tombe pour les 29 vies perdues.

« Les familles voulaient qu’il soit déclaré lieu de sépulture », pour le protéger contre la commercialisation avec des limitations strictes uniquement « à des fins archéologiques, scientifiques ou d’application de la loi légitimes », a déclaré Muljo, qui avait cinq ans lorsqu’il a vu son grand-père pour la dernière fois sur les quais de Duluth. , Minnesota, à l’été 1975.

Une modification à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en 2006 a sévèrement limité l’accès aux restes du navire, qui a été immortalisé dans la chanson à succès de Gordon Lighfoot L’épave de l’Edmund Fitzgerald.

Mais ce n’est pas le cas pour le site de repos du RMS Titanic, où des chercheurs, des explorateurs et des touristes (pour un prix élevé) ont effectué de nombreux voyages, ce qui soulève une controverse quant à savoir si de telles visites dans une zone également considérée comme un lieu de sépulture sont appropriées.

Le RMS Titanic part de Southampton, en Angleterre, au début de son voyage voué à l’échec le 10 avril 1912. Les restes du Titanic se trouvent dans les eaux internationales, ce qui rend difficile l’accès limité. (Presse canadienne/AP)

L’un de ces voyages touristiques à bord du submersible Titan, fixé à environ 250 000 $ US par personne, est maintenant au centre de l’attention après que l’engin de sept mètres avec cinq personnes à bord a été porté disparu dimanche soir.

Le voyage de Titan vers les restes du navire britannique – dans les eaux internationales au large de Terre-Neuve-et-Labrador – n’est qu’un des nombreux voyages effectués par des engins exploités par OceanGate Expeditions.

ÉCOUTEZ | En souvenir d’Edmund Fitzgerald : Au Nord8:45L’Edmund Fitzgerald, commémoré 47 ans plus tard Demain, c’est le 47e anniversaire du naufrage de l’Edmund Fitzgerald. Le musée des naufrages des Grands Lacs à Paradise, dans le Michigan, organisera un événement commémoratif virtuel pour commémorer l’épave et les 29 membres d’équipage qui ont été perdus avec le navire. Jonathan a contacté Bruce Lynn, le directeur exécutif du musée, pour en savoir plus.

Le Titanic a heurté un iceberg le 14 avril 1912, lors de son voyage inaugural. Sur plus de 2 200 personnes à bord, environ 1 500 ont péri.

En 1986, le gouvernement américain a adopté le Titanic Memorial Act pour réglementer les activités d’exploration et de sauvetage du navire.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis affirme que le Titanic sert « de mémorial maritime pour les personnes qui ont perdu la vie ».

« Les restes de beaucoup de ces individus n’ont jamais été retrouvés, et le Titanic leur sert de dernier lieu de repos », indique la NOAA sur son site Internet.

Mais parce que c’est dans les eaux internationales, l’application de restrictions et la création d’une nouvelle législation avec plus de mordant se sont avérées difficiles.

ÉCOUTEZ | A partir de 1975 : Le Fitzgerald est perdu : Archives numériques2:1229 morts dans le naufrage du SS Edmund Fitzgerald Une tempête hivernale envoie le cargo américain et tout son équipage au fond du lac Supérieur.

« L’industrie du tourisme autour du Titanic à ce stade n’est pas réglementée », a déclaré l’avocat de Philadelphie Craig A. Sopin, qui est également un historien du Titanic.

Il existe des règles et des règlements concernant les visites à l’intérieur du navire et il y en avait d’autres concernant l’extérieur, a-t-il déclaré.

Mais lorsque les poursuites judiciaires concernant les droits sur le Titanic ont permis de visiter l’épave – à condition qu’ils regardent – ​​d’autres visites ont commencé, a déclaré Sopin.

« Ils durent en fait depuis environ 20 ans », a-t-il déclaré. « Il y a une controverse quant à savoir si les gens devraient visiter. »

Des plaintes ont été déposées à la fois par des membres de la famille et par les survivants eux-mêmes, a-t-il déclaré.

Après le naufrage de l’Edmund Fitzgerald, un certain nombre d’expéditions ont été effectuées sur l’épave, dont une en 1980 à la barre de Jean Michel Cousteau, fils du célèbre explorateur français Jacques Cousteau.

REGARDER | Submersible touristique manquant : Les garde-côtes américains et canadiens à la recherche d’un submersible disparu près du Titanic Une opération de sauvetage est en cours au large de Terre-Neuve, après la disparition d’une expédition submersible pour explorer l’épave du Titanic. Les responsables américains ont déclaré que les recherches se poursuivraient toute la nuit.

Mais une expédition sous-marine de trois jours en juillet 1994 a particulièrement suscité la colère des membres de la famille survivants après que l’explorateur marin a utilisé des photos des restes sous-marins d’un membre d’équipage dans un livre et une vidéo du 20e anniversaire.

« Je n’arrive pas à croire qu’il nous fasse ça », a déclaré Cheryl Rozman à l’époque, citée par l’Associated Press. « C’est la tombe de mon père et elle doit être respectée. »

« Vous n’allez pas creuser des tombes sur terre ici, regarder des corps, prendre des photos. Il y a des lois contre cela et il devrait y avoir des lois protégeant un site funéraire sous-marin. »

Bien que Rozman ait déjà commencé à chercher des moyens de préserver le site, la même année, les familles ont également chargé le Great Lakes Shipwreck Museum de mener une dernière expédition.

« Les membres de la famille voulaient quelque chose de tangible, alors ils ont demandé si nous pouvions organiser une expédition pour couper la cloche », a déclaré Corey Adkins, un porte-parole du musée, basé à Paradise, Michigan. « Et cela a littéralement pris deux gouvernements travaillant ensemble et faire en sorte que cela se produise. »

Une cérémonie a eu lieu après la récupération de la cloche et est exposée au musée, où elle est sonnée 29 fois dans le cadre d’un service commémoratif chaque année le 10 novembre.

« De nombreux membres de la famille viennent encore sonner la cloche en l’honneur de leurs proches », a déclaré Adkins.

Après cela, dit Adkins, il y a eu beaucoup de pression de la part des membres de la famille pour rendre le site interdit, avec Rozman – avec Ruth Hudson, dont le fils Bruce était matelot de pont sur le Fitzgerald – menant la charge pour pousser Ottawa à interdire les expéditions à l’épave. L’épave se trouve dans les eaux canadiennes.

Muljo a déclaré que sa mère se rendrait à Toronto et contacterait les dirigeants provinciaux pour faire modifier la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Ce règlement a été promulgué en 2006, et toute personne souhaitant plonger sur le site ou utiliser du matériel de recherche à proximité aurait besoin d’un permis spécifique au site délivré par la province.

« Nous sommes reconnaissants que le site soit protégé contre les visites non autorisées, et nous pouvons maintenant être en paix », ont déclaré Rozman et Hudson dans un communiqué publié par le gouvernement de l’époque.

Depuis lors, Muljo dit qu’il n’a entendu parler d’aucune exploration autorisée du site.

« Il nous réconforte parce que vous savez que nous ne voulons jamais voir le site du Fitzgerald commercialisé. C’est toujours très sensible pour de nombreux membres de la famille », a-t-il déclaré.