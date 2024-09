Le tireur qui a tué un supermarché du Colorado est le dernier à échouer dans sa défense pour folie

Un homme qui a tué 10 personnes dans un supermarché du Colorado a été reconnu coupable de meurtre lors de l’attaque de 2021, devenant ainsi la dernière personne à échouer dans une tentative d’acquittement par raison de la folie.

Les jurés ont trouvé Ahmad Alissa coupable lundi, ce qui signifie qu’il sera condamné à la prison à vie au lieu de rester dans un hôpital public pour un traitement psychiatrique.

Les suspects qui prétendent être fous n’obtiennent généralement pas gain de cause devant les jurys aux États-Unis. D’autres exemples incluent James Holmes, qui a tué 12 personnes à un cinéma de la région de Denver en 2012 et purge actuellement une peine de prison à vie.

Il est devenu plus difficile de réussir à plaider la folie depuis qu’un jury fédéral a déclaré John Hinckley Jr. non coupable pour cause de folie d’avoir tiré sur le président Ronald Reagan en 1981. Le verdict a alimenté le scepticisme du public à l’égard des plaidoyers de folie, ce qui a conduit à des exigences fédérales et étatiques plus strictes pour parvenir à un acquittement, selon Christopher Slobogin, professeur de droit et de psychiatrie à l’université Vanderbilt.

Les défenses pour folie sont couronnées de succès dans environ 25 % des cas qui arrivent au procès, a déclaré Slobogin. Elles sont beaucoup plus courantes dans les accords avec les procureurs avant le procès. Près de sept acquittements pour folie sur dix surviennent dans le cadre d’accords de plaidoyer, a-t-il déclaré.

L’objectif de la défense de folie est de permettre au jury de décider que le crime s’est produit parce qu’une personne luttait contre des pensées bizarres mais n’a finalement pas pu les contrôler et a fait une pause, a déclaré Slobogin.

Mais cela peut être difficile à vendre pour un avocat de la défense, et peu de personnes saines d’esprit s’en tirent avec des défenses de folie, a déclaré Slobogin.

« Les profanes sont assez sceptiques quant aux allégations de maladie mentale. Les professionnels de la santé mentale sont formés pour détecter les simulations et y parviennent souvent. Il est donc peu probable qu’il y ait beaucoup d’acquittements pour cause de folie non valables », a déclaré Slobogin.

Après le verdict de Hinckley, le Congrès et 11 États ont relevé la barre des condamnations pour folie. L’Idaho, le Kansas, le Montana et l’Utah l’ont abolie, a déclaré Slobogin.

En 2020, le La Cour suprême des États-Unis a statué que les États pourraient empêcher les accusés de plaider la folie sans violer leurs droits constitutionnels.

Voici comment les défenses d’aliénation mentale se sont déroulées dans certains cas notables :

Hinckley a passé des décennies dans un hôpital psychiatrique après avoir été reconnu non coupable pour cause de folie dans la fusillade contre Reagan et d’autres personnes à l’extérieur d’un hôtel de Washington en 1981. Hinckley voulait tirer sur le président parce qu’il pensait que cela impressionnerait l’actrice Jodie Foster. Libéré pour vivre avec sa mère en 2016, puis seul en 2021, il a été libéré de la surveillance judiciaire en 2022. L’acquittement de Hinckley a accru le scepticisme du public à l’égard de la défense de folie.

Un jury a reconnu Andrea Yates coupable de meurtre, rejetant l’affirmation selon laquelle elle était si psychotique qu’elle pensait sauver leurs âmes lorsqu’elle a noyé ses cinq jeunes enfants dans une baignoire au Texas en 2001. Mais une cour d’appel a annulé sa condamnation en raison d’un témoignage erroné d’un témoin, et un jury lors d’un nouveau procès l’a déclarée non coupable pour cause de folie. Elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique public.

Il a fallu moins de deux heures aux jurés en 2021 pour trouver Jarrod Ramos pénalement responsable pour avoir abattu cinq personnes dans la salle de presse du Capital Gazette à Annapolis, dans le Maryland, trois ans plus tôt. Ramos, qui nourrissait une dent contre le journal depuis longtemps, a plaidé coupable mais non pénalement responsable, ce qui est la version du Maryland du plaidoyer de folie. Ses avocats ont fait valoir qu’il souffrait d’un trouble délirant ainsi que d’autisme et de troubles obsessionnels compulsifs. Un juge l’a condamné à cinq peines de prison à vie plus une peine de prison supplémentaire.

Un jury a rejeté la défense de folie de Holmes pour avoir tué 12 personnes et blessé 70 autres dans un cinéma de la région de Denver en 2012. Les avocats de Holmes ont fait valoir qu’il souffrait de schizophrénie qui a conduit à une crise psychotique et à des délires, mais les procureurs ont réussi à faire valoir que Holmes avait méthodiquement planifié l’attaque. Les jurés ne sont cependant pas parvenus à un verdict unanime sur chaque chef d’accusation de meurtre, ce qui a donné lieu à une peine de prison à vie au lieu de la peine de mort.