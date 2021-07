Le tireur qui a tué le golfeur professionnel Gene Siller avait DEUX corps dans sa camionnette et est toujours en fuite

LE tireur qui a tiré sur le pro de golf Gene Siller sur un terrain de golf avait deux autres corps dans son camion et reste en liberté.

La police a trouvé deux autres victimes à l’arrière d’un Dodge Ram 3500 après que le tueur non identifié a abattu Siller près de Kennesaw, en Géorgie, samedi.

Siller était membre de la Georgia PGA

Siller a été tué près du 10e trou d’un parcours de country club Crédit : Youtube/WXIA

Siller, 41 ans, était près du 10e trou du parcours du Pinetree Country Club lorsqu’il a reçu une balle dans la tête.

Le tireur s’est échappé de la scène, laissant son camion garé sur le green avec les deux autres corps à l’intérieur.

Une victime a été identifiée comme étant Paul Piersen, qui est enregistré en tant que propriétaire de la camionnette, tandis que l’autre victime reste inconnue.

Le tueur n’a pas encore été identifié et est toujours en fuite après le meurtre horrible.

La Georgia State Golf Association a tweeté en réponse au meurtre Crédit : Twitter/Association de golf de l’État de Géorgie

La police a découvert deux corps supplémentaires à l’arrière de la camionnette Crédit : Youtube/WXIA

La police a donné une description approximative d’un homme hispanique d’environ 6’1 et 170 livres et portant un t-shirt blanc, un pantalon de travail et peut-être un chapeau.

« L’un des hommes a été identifié comme étant Paul Pierson, le propriétaire enregistré du Ram 3500. L’autre homme n’a pas encore été identifié mais serait de race hispanique », a déclaré un porte-parole.

La police n’a pas encore révélé le mobile du tueur.

Siller était le directeur du golf au Pinetree Country Club et membre de la section Géorgie de l’Association des golfeurs professionnels.

Après le meurtre tragique, l’Association a tweeté un message à la famille de Siller.

« Nous tous à la GSGA sommes profondément attristés par les événements tragiques qui se sont produits plus tôt à Pinetree CG. Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de Gene Siller. »

L’ami de Siller, Rand Eberhart, a déclaré à WSBTV le meurtre : « La dernière fois que j’ai eu une longue conversation avec Gene, nous avons organisé une collecte de fonds pour notre église et notre communauté.

« C’est clairement un acte maléfique. C’est un acte d’égoïsme », a-t-il ajouté.

Un GoFundMe a été créé pour la famille de Siller et a collecté plus de 356 000 $ lundi soir.