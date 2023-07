Le tireur qui a tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh est déclaré éligible à la peine de mort – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

PITTSBURGH (AP) – Le tireur qui a tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh en 2018 est passible de la peine de mort, a annoncé jeudi un jury fédéral, ouvrant la voie à de nouvelles preuves et témoignages sur la question de savoir s’il devrait être condamné à mort ou à la prison à vie .

Le gouvernement demande la peine capitale pour Robert Bowers, qui a fait rage contre les Juifs en ligne avant de prendre d’assaut la synagogue Tree of Life avec un fusil AR-15 et d’autres armes lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière du pays. Le jury a convenu avec les procureurs que Bowers – qui a passé six mois à planifier l’attaque et a depuis regretté de ne pas avoir tué plus de personnes – avait formé l’intention légale requise de tuer.

Les avocats de Bowers ont fait valoir que sa capacité à former une intention était altérée par une maladie mentale et une croyance délirante selon laquelle il pourrait arrêter un génocide de Blancs en tuant des Juifs qui aident les immigrants.

Les jurés ont rendu le verdict après moins de deux heures de délibération. Comme il a été lu, Bowers a montré peu de réaction en accord avec son comportement tout au long du procès. Dans la galerie de la salle d’audience, les survivants et les proches des victimes ont répondu à la demande du juge de garder leurs émotions sous contrôle.

On s’attend maintenant à ce que les témoignages se tournent vers l’impact des crimes de Bowers sur les survivants et les proches des victimes.

« Cela fait près de cinq ans que 11 personnes nous ont été enlevées. Ils étaient des membres de la famille, des amis et des voisins aimés et appréciés. Ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, et donc les membres de leur famille parleront pour eux », a déclaré Maggie Feinstein, directrice de 10.27 Healing Partnership, un programme aidant les survivants du saccage et d’autres personnes touchées, dans un communiqué après le verdict.

Jeffrey Finkelstein, président de la Fédération juive du Grand Pittsburgh, a déclaré que son organisation n’avait pas de position sur la peine de mort et que les survivants et les proches des victimes n’étaient pas d’accord sur l’opportunité de l’appliquer. Mais il a rejeté l’affirmation de la défense selon laquelle l’action de Bowers résultait d’un esprit malade.

« C’était un acte d’antisémitisme, pas un problème de maladie mentale », a déclaré Finkelstein, dont l’organisation coordonne les efforts des organisations et congrégations juives pour assurer la sécurité et lutter contre les préjugés.

Bowers, 50 ans, chauffeur de camion de la banlieue de Baldwin, a tué des membres de trois congrégations qui s’étaient rassemblées à la synagogue Tree of Life le 27 octobre 2018. Il a également blessé deux fidèles et cinq policiers.

Bowers a été reconnu coupable le mois dernier de 63 chefs d’accusation, dont des crimes de haine ayant entraîné la mort et une entrave au libre exercice de la religion ayant entraîné la mort. Ses avocats ont offert un plaidoyer de culpabilité en échange d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais les procureurs ont refusé, choisissant plutôt de porter l’affaire en justice et de poursuivre la peine de mort. La plupart des familles des victimes ont soutenu cette décision.

Si les jurés décident que Bowers mérite de mourir, ce serait la première condamnation à mort fédérale prononcée sous la présidence de Joe Biden. Biden a fait campagne sur une promesse de mettre fin à la peine capitale, mais les procureurs fédéraux continuent de poursuivre la peine de mort dans certains cas.

La phase de sanction du procès de Bowers a commencé le 26 juin. Les jurés ont entendu des semaines de témoignages techniques sur les états psychologiques et neurologiques de Bowers, les experts en santé mentale des deux parties étant en désaccord sur le point de savoir s’il souffrait de schizophrénie, de délires ou de troubles cérébraux qui ont joué un rôle dans le déchaînement. .

Bowers n’a cessé de dénoncer sur les réseaux sociaux sa haine du peuple juif avant l’attaque de 2018 et a déclaré à la police sur les lieux que « tous ces Juifs doivent mourir ». Il a déclaré aux psychologues qui l’ont examiné par la suite, y compris aussi récemment qu’en mai, qu’il était satisfait de l’attaque.

La condamnation passe maintenant à une étape plus émotionnelle, les jurés devant entendre parler de la douleur et du traumatisme que Bowers a infligés aux fidèles au cœur de la communauté juive de Pittsburgh.

L’accusation présentera également des preuves sur d’autres facteurs aggravants – notamment que le déchaînement de Bowers était motivé par la haine religieuse – tandis que la défense présentera des facteurs atténuants qui pourraient persuader les jurés d’épargner sa vie. Le cas de la défense pourrait inclure des moyens de ses proches.

Pour le mettre dans le couloir de la mort, les jurés devront convenir à l’unanimité que les circonstances aggravantes l’emportent sur les circonstances atténuantes.

Lors des plaidoiries finales mercredi, les avocats de l’accusation et de la défense ont tour à tour attaqué les conclusions des autres témoins experts – des médecins qui ont témoigné sur l’état mental de Bowers et s’il pouvait former l’intention de commettre l’attaque.

Le procureur Soo Song a déclaré que Bowers avait méticuleusement planifié l’attaque sur une période de plusieurs mois.

« Le 27 octobre 2018, cet accusé a violé le sanctuaire sûr et sacré qu’était la synagogue Tree of Life », a-t-elle déclaré. « Il l’a transformé en un terrain de massacre. »

Mais l’avocat de la défense de Bowers, Michael Burt, a cité des témoins experts pour étayer l’affirmation selon laquelle un « système de croyances délirantes a pris le dessus sur sa pensée », ce qui l’a laissé incapable de faire autre chose que de « suivre les préceptes » de ces pensées délirantes.

Burt a fait valoir que la capacité de Bowers à former une intention était également altérée par la schizophrénie et l’épilepsie.

Song a dénoncé l’idée que Bowers manquait de contrôle sur ses actions. Elle a noté que Bowers avait dit à l’un des propres témoins médicaux experts de la défense qu’il avait méticuleusement planifié l’attaque, envisagé d’autres cibles juives potentielles et « regrettait de ne pas en avoir tué des dizaines d’autres ». Song a déclaré que Bowers se décrivait comme calme et concentré alors qu’il tirait pour tuer.

L’avocat américain Eric Olshan a déclaré que Bowers n’était pas délirant, mais qu’il « croit simplement des choses répugnantes ».

