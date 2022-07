Le tireur présumé lors d’une fusillade de masse lors du défilé du 4 juillet est inculpé de meurtre et de tentative de meurtre

L’homme accusé d’avoir ouvert le feu lors d’un défilé du jour de l’indépendance dans la banlieue de Chicago a été inculpé par un grand jury de 21 chefs de meurtre au premier degré, 48 chefs de tentative de meurtre et 48 chefs de coups et blessures aggravés, représentant les sept personnes tuées et des dizaines de blessés dans l’attaque.

Les procureurs avaient précédemment déposé sept accusations de meurtre contre Robert E. Crimo III. Ils ont annoncé mercredi la décision du grand jury de l’inculper de 117 chefs d’accusation.

Les avocats de l’accusé n’ont pas encore répondu officiellement à l’une des accusations dont il fait l’objet lors de la fusillade du 4 juillet dans le centre-ville de Highland Park, dans l’Illinois. Un représentant du bureau des défenseurs publics du comté, qui représente Crimo, a déclaré mercredi qu’il ne le faisait pas. commenter publiquement tous les cas.

Les procureurs ont déclaré que le jeune homme de 21 ans avait reconnu avoir tiré lorsque la police l’avait arrêté à la suite d’une perquisition d’une heure le 4 juillet.

En vertu de la loi de l’Illinois, les procureurs peuvent demander à un grand jury de déterminer s’il existe une cause probable de procéder à un procès. Les procédures du grand jury ne sont pas ouvertes au public et les avocats de la défense ne peuvent pas contre-interroger les témoins.

Les multiples accusations de meurtre au premier degré allèguent que l’accusé avait l’intention de tuer, a causé la mort ou des lésions corporelles graves et a agi avec une forte probabilité de causer la mort ou des lésions corporelles graves aux sept personnes décédées.

Les forces de l’ordre recherchent le tireur dans le centre-ville de Highland Park dans les heures qui suivent la fusillade. (Nam Y. Huh/Associated Press)

Les procureurs ont déclaré mercredi que les 48 chefs de tentative de meurtre et les 48 chefs de coups et blessures aggravés avec une arme à feu représentent “chaque victime qui a été touchée par une balle, un fragment de balle ou un éclat d’obus”.

“Je tiens à remercier les forces de l’ordre et les procureurs qui ont présenté des preuves au grand jury aujourd’hui”, a déclaré le procureur de l’État du comté de Lake, Eric Rinehart, dans un communiqué. “Notre enquête se poursuit et nos spécialistes des victimes travaillent 24 heures sur 24 pour soutenir toutes les personnes touchées par ce crime qui a conduit à l’enregistrement de 117 chefs d’accusation.”

La mère d’un jeune survivant s’exprime

Les autorités ont déclaré que les blessés étaient âgés de huit à 80 ans, y compris un garçon de huit ans qui a été paralysé de la taille aux pieds lorsqu’un coup de feu lui a sectionné la colonne vertébrale.

Dans ses premiers commentaires publics depuis la fusillade, la mère du garçon a déclaré dans une vidéo et une déclaration écrite publiées mercredi que la violence subie par sa famille et d’autres leur avait appris “à voir l’esprit incroyablement généreux, attentionné, bon et gentil qui compose le vaste majorité de notre monde.”

Keely Roberts a décrit son fils, Cooper Roberts, comme « athlétique » et « qui aime s’amuser », mais a déclaré qu’il avait un long chemin à parcourir. Cooper a reçu une balle dans le dos. La balle a traversé son corps, endommageant gravement son aorte, son foie, son œsophage et sa moelle épinière avant de sortir par sa poitrine. Cooper a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Le frère jumeau de Cooper, Luke, a été légèrement blessé par des éclats d’obus, mais sa mère s’inquiète de l’impact de voir son jumeau si violemment blessé. Elle a également été blessée à la jambe.

Roberts a déclaré qu’elle voyait toujours un bel avenir devant Cooper et a remercié les spectateurs du défilé qui ont aidé la famille à la suite de la fusillade, ainsi que les prestataires de soins de santé et les autres premiers intervenants.

“Il va apprendre à beaucoup de gens que la leçon n’est pas qu’une seule personne a fait cette chose horrible”, a-t-elle déclaré. “La leçon à tirer est que des milliers de personnes ont fait de grandes choses, des choses gentilles, et continuent de faire des choses gentilles.”

Lors d’une audience présentant les accusations de meurtre, les procureurs ont déclaré que la police avait trouvé plus de 80 douilles usagées sur le toit d’un immeuble le long du parcours du défilé et le fusil semi-automatique utilisé lors de l’attaque au sol à proximité.

Les enquêteurs pensent que le tireur présumé s’est mêlé à la foule en fuite pour s’éloigner des lieux, puis a emprunté la voiture de sa mère et a brièvement envisagé une deuxième attaque lors d’une fête à Madison, dans le Wisconsin, avant de retourner dans l’Illinois où la police l’a arrêté.

Crimo doit comparaître devant le tribunal le 3 août.