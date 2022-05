Le tireur présumé de Buffalo avait été sur le radar: officiel

BUFFALO, NY –

Le jeune blanc de 18 ans qui a tiré et tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo avait fait des recherches sur la démographie locale et s’était rendu dans la région un jour à l’avance pour effectuer une reconnaissance dans le but de tuer autant de Noirs que possible, ont déclaré dimanche des responsables.

L’attaque à motivation raciale est survenue un an après que le tireur a été emmené à l’hôpital par la police d’État après avoir proféré des menaces impliquant son lycée, selon les autorités.

Il n’a pas été inculpé d’un crime et a quitté l’hôpital dans un délai d’un jour et demi, a indiqué la police, mais la révélation a soulevé des questions sur son accès aux armes et s’il aurait pu être sous surveillance plus étroite par les forces de l’ordre.

L’attaque de Buffalo a provoqué le chagrin et la colère dans le quartier à prédominance noire autour de Tops Friendly Market. Un groupe de personnes s’y est réuni dimanche après-midi pour diriger les chants de “Black Lives Matter” et pleurer les victimes, dont une femme de 86 ans qui venait de rendre visite à son mari dans une maison de retraite et un agent de sécurité qui a tiré plusieurs coups de feu sur le suspect. , tous deux noirs.

“Quelqu’un a tellement rempli son cœur de haine qu’il détruirait et dévasterait notre communauté”, a déclaré la révérende Denise Walden-Glenn.

S’exprimant lors du service commémoratif national des agents de la paix au Capitole des États-Unis, le président Joe Biden a déclaré: “Nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre la haine qui reste une tache sur l’âme de l’Amérique.”

Alors que le pays était sous le choc de sa dernière fusillade de masse, de nouveaux détails sont apparus sur le passé du tireur et le déchaînement de samedi, que le tireur a diffusé en direct sur Twitch. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, originaire de Buffalo, a demandé aux entreprises technologiques de lui dire si elles avaient fait “tout ce qui était humainement possible” pour s’assurer qu’elles surveillaient les contenus violents dès leur apparition.

« Si ce n’est pas le cas, je vais vous tenir responsable », a-t-elle dit.

Twitch a déclaré dans un communiqué avoir mis fin à la transmission “moins de deux minutes après le début des violences”.

La police de l’État de New York a déclaré que des soldats avaient été appelés au début de juin dernier au lycée fréquenté par le tireur présumé, Payton Gendron, pour un rapport selon lequel un étudiant de 17 ans avait fait des déclarations menaçantes.

Gendron avait menacé de tirer au lycée Susquehanna Valley, à Conkin, New York, au moment de l’obtention de son diplôme, a déclaré un responsable de l’application des lois sous couvert d’anonymat. Le fonctionnaire n’était pas autorisé à parler publiquement de l’enquête.

Le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia, a déclaré que Gendron n’avait plus eu de contact avec les forces de l’ordre après sa sortie de l’hôpital.

“Personne n’a appelé”, a-t-il dit. “Personne n’a appelé de plainte”, a déclaré Gramaglia.

La loi fédérale interdit aux gens de posséder une arme à feu si un juge a déterminé qu’ils ont un “défaut mental” ou qu’ils ont été placés de force dans un établissement psychiatrique – mais une évaluation à elle seule ne déclencherait pas l’interdiction.

Les autorités fédérales s’efforçaient toujours de confirmer l’authenticité d’un document raciste de 180 pages, prétendument écrit par Gendron, qui détaillait ses plans pour l’attaque et les raisons de sa perpétration.

Une enquête préliminaire a révélé que Gendron avait visité à plusieurs reprises des sites épousant des idéologies suprémacistes blanches et des théories du complot fondées sur la race et avait fait des recherches approfondies sur la fusillade de la mosquée de 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et sur l’homme qui avait tué des dizaines de personnes dans un camp d’été en Norvège en 2011, les forces de l’ordre. a déclaré un responsable à AP.

Des parties de la vidéo Twitch circulant en ligne montraient le tireur tirant volée après volée de coups en moins d’une minute alors qu’il traversait le parking puis le magasin, s’arrêtant un instant pour recharger. À un moment donné, il pointe son arme sur une personne blanche recroquevillée derrière un comptoir de caisse, mais dit “Désolé!” et ne tire pas.

Des captures d’écran censées provenir de l’émission semblent montrer une épithète raciale griffonnée sur son fusil, ainsi que le numéro 14 – une référence probable à un slogan suprémaciste blanc.

Les autorités ont déclaré qu’il avait abattu, au total, 11 Noirs et deux Blancs samedi.

“Cet individu est venu ici dans le but exprès de prendre autant de vies noires que possible”, a déclaré le maire de Buffalo, Byron Brown, lors d’une conférence de presse dimanche.

La longue déclaration attribuée à Gendron décrivait une idéologie raciste enracinée dans la conviction que les États-Unis ne devraient appartenir qu’aux Blancs. Tous les autres, selon le document, étaient des “remplaçants” qui devraient être éliminés par la force ou la terreur. L’attaque visait à intimider toutes les personnes non blanches et non chrétiennes et à les amener à quitter le pays, a-t-il déclaré.

Gendron a parcouru environ 200 miles (320 kilomètres) de son domicile de Conklin, New York, à Buffalo pour commettre l’attaque, a indiqué la police. Les enquêteurs pensent que Gendron a spécifiquement étudié la démographie de la population autour de Tops Friendly Market, a déclaré le responsable.

Il a effectué une reconnaissance de la zone et du magasin la veille de la fusillade, a déclaré Gramaglia.

Gendron s’est rendu aux policiers qui l’ont confronté dans le vestibule du supermarché et l’ont convaincu de laisser tomber le fusil qu’il avait mis à son cou. Il a été interpellé plus tard samedi pour meurtre, comparaissant devant un juge en robe de papier.

Des agents fédéraux ont servi plusieurs mandats de perquisition et ont interrogé les parents de Gendron, qui coopéraient avec les enquêteurs, a déclaré le responsable de l’application des lois.

L’attaque de Buffalo n’était que le dernier acte de violence de masse dans un pays troublé par les tensions raciales, la violence armée et une récente vague de crimes haineux. Cela s’est produit un mois après qu’une fusillade dans un métro de Brooklyn a fait 10 blessés, et un peu plus d’un an après que 10 ont été tués dans une fusillade dans un supermarché du Colorado.

“C’est trop. J’essaie de témoigner, mais c’est trop. Vous ne pouvez même pas aller tranquillement dans ce putain de magasin”, a déclaré à l’AP Yvonne Woodard, une résidente de Buffalo. “C’est juste fou.”

Les journalistes d’Associated Press Robert Bumsted à Buffalo, Michael Hill à Albany, New York, Travis Loller à Nashville et Jake Bleiberg à Dallas ont contribué au reportage. Balsamo a rapporté de Washington.