Le tireur plaide coupable à 5 chefs d’accusation de meurtre et de crimes haineux dans les meurtres d’une discothèque gay du Colorado

La personne accusée d’être entrée dans une boîte de nuit gay du Colorado vêtue d’un gilet pare-balles et d’avoir ouvert le feu avec un fusil de type AR-15, tuant cinq personnes et en blessant plusieurs autres, a plaidé coupable à des accusations de meurtre lundi lors d’une mise en accusation.

L’appel de lundi d’Anderson Lee Aldrich intervient sept mois seulement après la fusillade et épargne aux familles des victimes et aux survivants un procès long et potentiellement douloureux. Le plaidoyer inscrit lors d’une audience devant le tribunal fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords et l’intention de faire face aux conséquences de la fusillade.

Aldrich a plaidé coupable à cinq chefs de meurtre. L’accusé risque la prison à vie pour meurtre en vertu de l’accord de plaidoyer.

L’accord demande également à Aldrich de plaider coupable à 46 chefs de tentative de meurtre et à deux chefs de crime motivé par des préjugés.

Plusieurs survivants ont parlé à l’AP d’un accord de plaidoyer prévu après avoir été approchés au sujet des commentaires d’Aldrich. Ils ont déclaré que les procureurs les avaient informés qu’Aldrich – qui n’est pas binaire et utilise les pronoms eux et eux – plaiderait coupable à des accusations qui garantiraient une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Aldrich a été initialement accusé de plus de 300 chefs d’accusation d’État, y compris de meurtre et de crimes de haine.

Le ministère américain de la Justice envisage de poursuivre les accusations de crimes de haine fédéraux, selon un haut responsable de l’application des lois familier avec l’affaire qui a parlé à AP sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire en cours.

L’attaque au Club Q est survenue plus d’un an après l’arrestation d’Aldrich pour avoir menacé ses grands-parents et juré de devenir « le prochain tueur de masse ». Mais les accusations ont finalement été abandonnées dans cette affaire.